El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Cañita Brava celebra con optimismo su 80 cumpleaños tras superar un cáncer: "Voy muy bien, camino rápido hacia arriba"

Esther Durán
02/03/2026 19:11
Cañita Brava, en una imagen de archivo
Este lunes, uno de los personajes más populares de A Coruña ha celebrado su cumpleaños. Se trata de Cañita Brava, que lo ha festejado en el Mesón Os Castros y en el restaurante la.con.fusion, en el que sopló las velas. El polifacético artista pasó la jornada en compañía de amigos, en un momento muy emotivo, días después de hacer público que había superado un cáncer.

"A este nuevo año, solo le pido que sea mejor que el 25 y que no vuelva a pasarme lo que me sucedió", dice Cañita en un vídeo publicado en las redes sociales de la.con.fusion. 

Según comentó a El Ideal Gallego, se encuentra en un buen momento. "Voy muy bien, camino rápido hacia arriba. Hacia abajo no, que ya me he caído dos veces", aseguró. Aunque reconoce que ha recibido muchos regalos, no tiene dudas de cuál ha sido mejor: "La victoria del Dépor, gracias al gol de Bil Nsongo. Llevo tiempo diciendo que tiene que jugar, y ahora se ve que yo tenía razón".

Cañita Brava posa con su particular estilo
Chema Ríos

Cañita cantó junto a su gente el 'cumpleaños feliz', tanto en castellano como en inglés, y lo hizo con su particular estilo y gracia. En la tarta, aparecían dos velas que formaban el número 57, sin duda un toque de humor teniendo en cuenta que lo que celebraba era su ochenta cumpleaños. 

Cañita Brava durante su reportaje en "Y ahora Sonsoles"

Cañita Brava anuncia en la televisión que padece un cáncer de colon

Más información

Uno de los próximos eventos de Cañita Brava será el próximo 13 de marzo, fecha en la que se estrenará la nueva película de Torrente. En la nueva cinta de Santiago Segura, el coruñés volverá a aparecer, esta vez en el papel del ministro de Cultura. 

