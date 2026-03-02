A Coruña gana los premios a mejor restaurante italiano, vegetariano, dulce y comercio

Los ganadores gallegos de los premios Just Eat

Just Eat, la plataforma de reparto a domicilio online, ha celebrado este lunes la XI edición de los ‘Premios Just Eat’,una cita consolidada que reconoce la calidad, el esfuerzo y la innovación de los restaurantes y tiendas asociados a la plataforma en todo el país. Galicia ha hecho historia al hacerse con premios en seis categorías, de los que cuatro han llegado a la ciudad de A Coruña.

Los establecimientos herculinos La Cuchara Veggie (c/Bergondo, 11) como mejor restaurante vegetariano, La Piadina Riminese de Juana de Vega (Juana de Vega, 19) como mejor italiano, Buen Rollo (San Vicente, 10) como mejor establecimiento dulce y Pikante (Fernando Macías, 9) como mejor comercio de España sumaron los títulos gallegos, a los que se unieron Sicilia in Bocca (Santiago de Compostela) que revalida su éxito ganando en redes sociales, mientras que La Estación De Loman (Ourense) se llevaba el premio alestablecimiento más sostenible.

El restaurante Bar Barroja, en Madrid, se ha alzado con el prestigioso galardón al ‘Mejor Restaurante de España’, siendo el primer restaurante de comida española que recoge este premio.

Junto a la restauración tradicional, la plataforma ha querido ensalzar la importancia delas nuevas verticales de negocio a través del premio al ‘Mejor comercio de España’. En esta ocasión, el reconocimiento ha viajado hasta A Coruña de la mano de Pikante, un establecimiento que se ha consolidado como referente nacional dentro del segmento de comercios independientes que ofrecen productos más allá de la comida.

Ganadores por categorías

Bar Barroja - Mejor restaurante de comida española (Madrid)

La Cuchara Veggie - Mejor restaurante vegetariano (A Coruña)

Ho'oponopono Poke - Mejor restaurante de poke (Santander)

La Piadina Riminese de Juana de Vega - Mejor restaurante italiano (A Coruña)

New Machín - Mejor hamburguesería (Las Palmas de Gran Canaria)

La Prensa - Mejor smash burger (Madrid)

Kanama Japanese Food - Mejor restaurante asiático (Valladolid)

Sabor Hindú Restaurante - Mejor restaurante indio (Jerez de la Frontera)

Eh Voilà! Crêpstaurante Casual - Mejor restaurante sin gluten (Valladolid)

Ganadores por zonas

Lo Zio - Mejor restaurante Cataluña (Tarragona)

Le Smash - Mejor restaurante Levante y Baleares (València)

La Barruca - Mejor restaurante zona Norte (Santander)

Street Food World Mairena - Mejor restaurante zona Sur (Mairena del Aljarafe)

Restaurante Taiwan - Mejor restaurante Islas Canarias (Las Palmas de GranCanaria)

Piri Piri al Carbón - Mejor restaurante zona Centro (Madrid)

The last burger - Mejor restaurante de ciudad pequeña (Soria)

Categorías especiales