A la venta los pisos en la esquina más exclusiva de Cuatro Caminos

El edificio del antiguo Banco Pastor, en Cuatro Caminos Quintana

La fuente de Cuatro Caminos estuvo meses acompañada de grandes lonas que cubrían edificios enteros. Hasta el año pasado, cuando los andamios dieron paso al resultado de las obras de rehabilitación de los inmuebles de la zona, cuyo parque inmobiliario, tal y como predijeron los expertos, se ha revalorizado. Es el caso del edificio del antiguo Banco Pastor, que se ha convertido en la esquina más exclusiva de todas las que rodean la fuente.

En el número 64 de Fernández Latorre, Residencial Cuatro Caminos están a la venta veinte viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, además de dos baños. Se trata de una cuidadosa rehabilitación de un edificio histórico que en su momento albergó la sede del Banco Pastor. La superficie de las viviendas oscila entre los 105 y 183 metros cuadrados, y el precio de partida es de 435.000 euros en el caso de los pisos sin terraza situados en la tercera planta, los de menor tamaño.

Las viviendas que disponen de terraza, ubicadas en el segundo, tercer y quinto piso, de entre 168 y 183 metros cuadrados, tienen un coste de entre 780.000 y 870.000 euros, las más caras. Tal y como indica la inmobiliaria Aliseda, “la promoción se beneficia de una ubicación estratégica, con acceso rápido a las principales vías de comunicación (AC-11, AC-12 y Tercera Ronda), red de autobuses urbanos, estación de tren y el aeropuerto de Alvedro a unos 15 minutos. Además, el entorno cuenta con hospitales de referencia como el Chuac, campus universitario y una amplia oferta educativa para todas las edades”.

El director gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, aseguró hace unos meses a este diario que las obras de rehabilitación “son el futuro y se están intentando fomentar desde el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico”.

Cuatro Caminos, por lo tanto, “es una zona muy apetecible porque permite rehabilitar sin estar sometido a la rigidez del Pepri –Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la ciudad Vieja y Pescadería–”. El auge de este fenómeno inmobiliario se debe, además, a que Cuatro Caminos “está muy céntrico y bien comunicado y es justo el límite exterior del Pepri, por lo que no hay limitaciones o prohibiciones a la hora de rehabilitar”.

El del Banco Pastor no fue el único edificio cubierto de grandes lonas y andamios. La Torre Efisa, que presentó su nueva cara en octubre de 2025, se convirtió en todo un icono de eficiencia energética. También a escasos metros, otra fachada acaparó todas las miradas en agosto, cuando el número 19 de la calle Concepción Arenal añadió dos módulos prefabricados para ganar altura.