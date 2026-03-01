El regreso más esperado de un barrio de A Coruña: la línea 11 volverá a pasar por la avenida de Os Mallos

Obras en la avenida de Os Mallos Carlota Blanco

Con el anuncio del fin de las obras en la avenida de Os Mallos, que, tal y como adelantó este viernes la alcaldesa, Inés Rey, será el próximo mes de abril, también llegará el regreso más esperado por los vecinos del barrio.

La línea 11, provisionalmente desviada por la avenida de Arteixo desde hace un año, volverá a circular por la avenida. Es, sin duda, una buena noticia para los residentes del barrio, que en más de una ocasión, a lo largo de los años, salieron a la calle para reclamar su permanencia en Os Mallos cuando la vieron peligrar a causa de diferentes obras en la vía.

Las obras de la avenida de Os Mallos terminarán en abril y se recuperará el aparcamiento en línea Más información

Sin ir más lejos, en febrero de 2025, cuando el Gobierno local anunció que se eliminaría el aparcamiento en batería para regresar al estacionamiento en línea en la avenida de Os Mallos, el director de la Compañía de Tranvías de A Coruña, Ignacio Prada, insistió en trasladar el trayecto de la línea 11 a la avenida de Arteixo. “Yo dejaría el aparcamiento en batería y movería la línea a 200 metros de donde está. Ganan en tiempo de recorrido y en cumplimiento del horario porque se reduce el tiempo en cinco u ocho minutos”. Los vecinos, no obstante, dejaron claro que este cambio es, para ellos, una línea roja.