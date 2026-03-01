Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El regreso más esperado de un barrio de A Coruña: la línea 11 volverá a pasar por la avenida de Os Mallos

Las obras concluirán el próximo mes de abril, cuando se recuperará el aparcamiento en línea

Lara Fernández
Lara Fernández
01/03/2026 04:30
Obras en la avenida de Os Mallos
Obras en la avenida de Os Mallos
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Con el anuncio del fin de las obras en la avenida de Os Mallos, que, tal y como adelantó este viernes la alcaldesa, Inés Rey, será el próximo mes de abril, también llegará el regreso más esperado por los vecinos del barrio. 

La línea 11, provisionalmente desviada por la avenida de Arteixo desde hace un año, volverá a circular por la avenida. Es, sin duda, una buena noticia para los residentes del barrio, que en más de una ocasión, a lo largo de los años, salieron a la calle para reclamar su permanencia en Os Mallos cuando la vieron peligrar a causa de diferentes obras en la vía.

Las obras de la avenida de Os Mallos terminarán en abril y se recuperará el aparcamiento en línea

Más información

Sin ir más lejos, en febrero de 2025, cuando el Gobierno local anunció que se eliminaría el aparcamiento en batería para regresar al estacionamiento en línea en la avenida de Os Mallos, el director de la Compañía de Tranvías de A Coruña, Ignacio Prada, insistió en trasladar el trayecto de la línea 11 a la avenida de Arteixo. “Yo dejaría el aparcamiento en batería y movería la línea a 200 metros de donde está. Ganan en tiempo de recorrido y en cumplimiento del horario porque se reduce el tiempo en cinco u ocho minutos”. Los vecinos, no obstante, dejaron claro que este cambio es, para ellos, una línea roja. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Luis Moya, en la terraza del Náutico

Luis Moya | “Estaba cenando en El Sauce, en la Ciudad Vieja, cuando me llamó Carlos para que fuera su copiloto”
Doda Vázquez
El edificio del antiguo Banco Pastor, en Cuatro Caminos

A la venta los pisos en la esquina más exclusiva de Cuatro Caminos
Lara Fernández
Carmen Pardo, en Coruña The Style Outlets

Carmen Pardo, premio Impulsa: “Es un honor tener el sello Artesanía de Galicia”
Julia Nóvoa
María Barral y Andrés Hermida visitaron las obras en la antigua cárcel de Betanzos

La antigua cárcel de Betanzos abrirá antes del verano como nuevo museo
Lucía Tenreiro