Nueve meses y tres permisos para construir la planta de biocarbón de Ferroglobe en Sabón

Fábrica de Ferroglobe en Sabón Quintana

Conseguir la autorización de tres administraciones públicas y esperar nueve meses. Este es el trámite que tuvo que superar la empresa Ferroglobe Spain Metals SA, dedicada a la producción de silicio metalúrgico y otro tipo de aleaciones, para poder construir una nueva fábrica de biocarbón en su planta del polígono de Sabón, en Arteixo.

Esta instalación se destinará a la producción de carbón vegetal a través de un proceso de descomposición química de madera limpia, lo que servirá para sustituir parcialmente el consumo actual que tiene de carbón.

Coren construirá una nave logística de productos cárnicos en Arteixo Más información

El recinto estará dividido en dos zonas claramente diferenciadas. Por un lado se habilitará un espacio de recepción, almacenamiento y procesado de madera. Por otro, se creará la propia factoría de biocarbón, de modo que estos espacios queden integrados en la fábrica actual de Ferroglobe en el parque empresarial arteixán.

La compañía tiene previsto destinar un total de 20 millones de euros a la ejecución de esta actuación para modernizar su factoría.

Permisos

La empresa presentó el 29 de mayo de 2025 en el Ayuntamiento de Arteixo una solicitud de licencia de obra para poder construir esta fábrica, para lo cual remitió el proyecto técnico a desarrollar.

Poco tiempo después, el 26 de junio, empezó a tramitar, en paralelo, una modificación de la autorización ambiental que tiene concedida por la Xunta de Galicia, para poder desarrollar esta nueva actividad.

Para poder obtener el visto bueno municipal, Ferroglobe tuvo que presentar una comunicación previa, el presupuesto de ejecución material, dos informes sobre la modificación de la autorización ambiental integrada, un plano en el que se detalla el terreno de la cesión obligatoria a favor del Consistorio arteixán, y una separata del proyecto.

También debió remitir el nombramiento de los técnicos que intervinieron en la elaboración del proyecto de obra y el justificante de haber pagado el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).

El nuevo centro de control alimentario de Langosteira, previsto para "mediados del próximo verano" Más información

Tras nueve meses, el Gobierno local arteixán emitió el pasado mes de febrero una resolución en la que acuerda conceder la licencia de obra correspondiente a Ferroglobe.

En el caso del trámite con el Gobierno gallego para modificar la autorización ambiental, la Subdirección Xeral de Cambio Climático y el propio Ayuntamiento elaboraron informes sobre el proyecto en el que plasmaron diversas consideraciones. Una vez analizada la propuesta, en octubre, la Xunta dio el visto bueno al cambio.

Además, la empresa tuvo que conseguir otro permiso por parte de Augas de Galicia, ya que la fábrica está ubicada al lado del embalse de O Rexedoiro.

Proceso

¿Cómo funcionará esta instalación? Una vez recibida la madera en la fábrica, se descargará en una explanada situada en el extremo oeste de la parcela. Esta materia prima se moverá a través de una cadena de manipulación que la transportará hasta el equipo de astillado.

Una estación de limpieza se encargará de retirar cualquier resto de corteza o materia extraña. Después, la madera será conducida hasta una estación de detector de metales que asegurará la ausencia de estos materiales, ya que podrían llegar a dañar las cuchillas de la maquinaria, según recoge un informe elaborado por el Ejecutivo autonómico.

Finalmente, la madera será quemada en hornos, con el objetivo de lograr una deshidratación y una carbonización de la celulosa, de modo que se convierta de forma gradual en un material rico en carbono. Este proceso dura entre ocho y diez horas. El siguiente paso será esperar a que la materia prima obtenida descienda de 50 grados para poder ser almacenada.

Nave alimentaria

Otro proyecto que se desarrollará en una zona próxima será el de Coren. Esta empresa desembarcará en Arteixo con una nave que está a la espera de los trámites administrativos para poder ser una realidad. En concreto, se ubicará en el polígono de Morás.Esta compañía presentó una solicitud de obra mayor para poder construir “una nave logística de distribución de productos cárnicos refrigerados”, según recoge la documentación remitida al Gobierno local arteixán.

Una vez obtenga esta autorización municipal, estará en disposición de iniciar los trabajos necesarios para crear esta instalación, ubicada a escasa distancia de la Autovía del Noroeste, la A-6. El solar en el que se situará tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados y se ubica a poca distancia de Celmosa.