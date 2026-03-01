Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Meros, doradas y rodaballos, ¿qué especies podrían vivir más en el Aquarium?

A raíz del aniversario de Gastón, en el acuario coruñés se preguntan que animales tendrán más edad que él

Óscar Ulla
Óscar Ulla
01/03/2026 04:30
Una persona fotografía las especies del Aquarium
Una persona fotografía las especies del Aquarium
Javier Alborés
A raíz del aniversario de la llegada de Gastón, en el propio Aquarium se han hecho una pregunta: “¿Qué especies tendremos que tengan bastante edad?”, comenta el director del Aquarium Finisterrae, Francisco Armesto. “No lo sabemos con exactitud, pero posiblemente haya otras especies que lleven aquí más tiempo que Gastón”, indica Armesto, mientras piensa en qué animales del acuario cumplen ese requisito.

Gastón, el tiburón toro del Aquarium Finisterrae, cumple este martes 20 años en A Coruña

¿Y quién podría tener más edad que Gastón? “Algunas lubinas, algunas doradas... no sé si algún besugo también podría”, apunta el director. “En cualquier caso, estoy seguro de que hay algún rodaballo que lleva bastantes años con nosotros por el año que se les ve, porque son especies que se incorporaron a nuestra colección biológica casi desde la apertura, en aquellos años se fueron incorporando y algunas se mantienen en Nautilus”, apunta con una sonrisa.

Los recuerdos de especies longevas hacen recordar a Ulises, el bogavante cuya muda se mantiene en exposición. “Ahora no recuerdo los años que estuvo con nosotros”, dice mientras intenta hacer memoria. Pero recuerda que un animal de este tipo puede llegar “hasta los 80 años”. “Como el mero, los meros que tenemos en Nautilus no tienen esa edad, porque no la tiene siquiera el Aquarium, pero pueden llegar a esa longevidad, de 80-100 años”.

Hansi es la foca más mayor del Aquairum Finisterrae

Hansi, Petra, Lara y Paula, las veteranas del Aquarium de A Coruña

Así que Armesto mira al futuro. “A lo mejor, en otros 20 o 30 años, todavía están por aquí y nosotros ya igual no, yo por lo menos”, indica entre risas.

Cuando llega el final

Cuando las diferentes especies mueren, “de forma natural o por enfermedad, se les hacen necropsias, se les estudia, se averiguan los motivos de su fallecimiento”, señala. Tras eso, “hay una empresa responsable de incinerar los cadáveres y llevarlos a donde toque”.

En algunos casos, como se ha hecho con alguna foca, se usan sus restos óseos “para estudiar la anatomía interna de estos animales”.

Armesto recuerda también otros elementos como conchas o dientes de especies como tiburones, que se pueden usar, “como cualquier otro elemento que nos da la naturaleza para divulgar ciencia sobre nuestro entorno”.

“Los restos que podemos, de alguna manera, los utilizamos para poder mantener nuestra actividad”, señala Armesto recordando las conchas de moluscos, que pueden “utilizar para hacer talleres” o mantenerlas “en exposición”.

Una persona fotografía las especies del Aquarium

Los museos de A Coruña dan la bienvenida a su nuevo hermano de Riazor

