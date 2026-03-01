Luis Moya | “Estaba cenando en El Sauce, en la Ciudad Vieja, cuando me llamó Carlos para que fuera su copiloto”
Vive en Barcelona pero no puede estar más de dos meses sin volver al lugar donde se crio. Creció entre Ramón de la Sagra y Primo de Rivera. De niño jugaba en el puerto y en la plaza de Vigo
Si hay un nombre de un coruñés vinculado al mundo del motor ese es el de Luis Rodríguez Moya (A Coruña, 1960). Habla rápido (seguramente reminiscencias de su carrera como copiloto) y con una energía que atribuye al deporte: “Con 65 años, entreno dos veces al día –explica– Cuando me levanto, sea la hora que sea, hago 400 abdominales porque tengo la espalda fastidiada. Eso es terapia, no es entrenamiento. Luego, suelo hacer rodillo, elíptica y pesas. Y, por las tardes nado, entre 2.000 y 2.500 metros cada día”.
¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de la ciudad?
No sé si es recuerdo, porque me lo contaron tantas veces... Cuando tenía cuatro años, entré con mi primo Alfredo de la mano en el colegio de los jesuitas –Santa María del Mar, que todavía estaba en Juana de Vega– llorando. Pero recuerdos tengo muchos. Cuando éramos pequeños, los amigos de la plaza de Vigo solíamos jugar a policías y ladrones en el puerto.
Antes de que lo cerraran...
Sí, además, delante de casa había una puerta y entrábamos por ahí. Cuando tenía diez o doce años. Había un aserradero, con esas torres de madera de tablas que ponían como un Tetris, y allí nos escondíamos. Recuerdo que pasaba el tren y poníamos una peseta en la vía y la dejaba como si fuese una cuchilla, superfina.
¿Eran muy gamberros?
Alguna gamberradita hacíamos. Comprábamos petardos de cinco pesetas, que eran una bomba, y los poníamos dentro de un tambor de detergente Colón... Poníamos el petardo y aquello salía volando por los aires.
¿Qué recuerdo tiene del colegio?
Muy bueno. Nunca fui buen estudiante; se me daban bien el inglés y las matemáticas, pero no me gustaba mucho lo de hincar los codos. Pero el recuerdo es maravilloso. Aún conservo amigos del cole: mi primo, Juan Rodríguez –nos sentábamos por apellidos y yo soy Rodríguez Moya–, Antonio Rodríguez Vázquez, Juanito, hoy fotógrafo de prestigio...
¿Cuáles han sido sus barrios en A Coruña?
Primero vivimos en Ramón de la Sagra. Y luego nos fuimos a Primo de Rivera. Íbamos a jugar a la plaza de Vigo. Y a una sala de máquinas enfrente de lo que era Marabú, con el futbolín y las máquinas flipper.
Dice que no era muy buen estudiante pero ¿qué quería ser de mayor?
Médico, como mi padre. Yo terminé los estudios –bueno, repetí COU– en el Masculino. Aprobé la selectividad y estuve cuatro años en Santiago, llegué a tercero... Pero me di cuenta que no era lo mío. Mi madre tenía dos comercios, Moya, en la calle Real y San Nicolás, y allí me puse a trabajar. Teníamos entonces quince empleados. Llevaba la contabilidad de la tienda. En aquel momento yo estaba corriendo rallies con José Mora, y Máximo Sanz me propuso escribir sobre el motor en El Ideal Gallego.
¿Y qué pasó?
Yo, que era muy valiente, dije que sí. Había un especial de motor, que lo hacía con Andrés Ríos, que en paz descanse. Yo iba por los concesionarios, probaba coches y hacía las publicidades.
Vamos, que quieto no estaba.
Nunca, y además me entretenía. Había empezado a correr ralis con José Mariñas, el hermano de Luis Mariñas, aquel que daba las noticias en Telecinco. José, en la cafetería Marte, en 1983, me dijo si quería ser su copiloto. Y me hacía mucha ilusión porque me gustaba mucho.
Y ahí es cuando empieza...
Sí. Yo le dije: “Jose, yo entiendo lo que son los ralis, pero nunca hice de copiloto”. Y no había colegios, ni cursos. Pero me dijo: “Tú siéntate a mi lado, yo te lo describo y tú me lo lees, ¿vale?”. Me salió de una forma bastante natural y ahí arrancó mi carrera como copiloto. El primer rali que hicimos fue Rías Baixas ese año con su coche, que usaba a diario para llevar a los niños al colegio. Había 160 inscritos y terminamos quintos absolutos; fue una sorpresa para todo el mundo. Entre otros, para mí.
Y, desde ahí, todo hacia arriba.
Sí, la historia es larga, porque fueron veinte años compitiendo. De ahí pasé a correr con su cuñado, José Mora, y ganamos el campeonato gallego dos veces. A raíz de eso, fui con Guillermo Barreras al Campeonato de España. Entonces, Carlos se queda sin copiloto y me llama. Eso fue en las Navidades de 1987.
¿Cómo fue ese momento?
Estaba cenando en el restaurante El Sauce, en la Ciudad Vieja. Todavía Manolo se acuerda. Estaba con Ignacio Rivera y llamó Carlos –bueno, llamó a mi casa, mi hermana Lucía llamó al restaurante y yo desde el restaurante llamé a Carlos Sainz–. Siempre le estaré eternamente agradecido a mis padres, por haberme mandado a Inglaterra, porque la primera pregunta que me hizo Carlos –nos habíamos dado la mano una vez, pero no éramos amigos– fue si sabía inglés. Si llego a decir que no, hoy no estaríamos hablando. Había otros copilotos en España que tenían más experiencia que yo.
¿Hacía mucho deporte de niño?
No, no, de pequeño me bañaba y jugaba. Es más, no me gustaba ir a clase de gimnasia. Pero en el Campeonato de España me di cuenta de que había que estar físicamente bien. Carlos y yo fuimos los primeros en hacer preparación física en el Mundial. Estábamos diez o doce horas metidos en un coche, con una suspensión muy dura, como eran los de antes, y luego llegábamos al hotel, nos poníamos las bambas y salíamos a correr.
Como coruñés, ¿de qué cosas presume?
De la Cocina Económica de La Coruña, porque no hay un solo indigente en La Coruña que se quede sin comer. Mi padre fue presidente y es una entidad extraordinaria. Dan más de mil comidas, tienen ducha, peluquería, lavandería... Es algo ejemplar. No dejó de dar de comer ni durante la Guerra Civil ni durante el covid. No solo hay que estar orgulloso de Inditex, de Estrella Galicia y de Abanca, también hay que estar muy orgullosos de la Cocina Económica.
¿Qué echa de menos de la ciudad cuando está fuera?
Vivo en Barcelona desde 1996. Pero vengo, como máximo, cada dos meses, por eso no echo nada de menos. Me encanta La Coruña... Me encanta ir con mi amigo Luis Quiroga, que tiene una mesa reservada para la pandilla en El Cabo todos los viernes del año, llueva, nieve o truene. Yo voy a tomar la tortilla y, sobre todo, la croca con patatas.
Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué momento iría?
He hecho cosas muy bien y cosas muy mal en mi vida, pero jamás volvería atrás; todo ha pasado por alguna razón.
Preguntas cascarilleiras
¿Churros de Bonilla o de El Timón?
Me has fastidiado. Es que soy amigo de Fernando Bonilla, pero me gusta más El Timón. Son más crujientitos, más pequeñitos.
¿Monte de San Pedro o jardines de Méndez Núñez?
Monte San Pedro. Tiene una vista espectacular. Además allí hubo un derrumbe de toda la basura y se convirtió en una zona preciosa. Siempre que viene gente de fuera, salgo desde aquí, desde el Náutico, voy por la Torre de Hércules, doy toda la vuelta y por supuesto los llevo al monte de San Pedro. Los jardines, todo el que viene a La Coruña, los ve, pero hasta allí hay que ir. Y ese monte me parece una vista brutal.
¿Calle de la Estrella o calle de la Barrera?
Calle de la Estrella.
Cuando está aquí, ¿bebe agua de Emalcsa o agua embotellada?
Suelo beber agua del grifo. No solo aquí, casi en todas partes. En Kenia, en medio de la sabana, me ponían una botella de agua en el lavabo y hay que tener un poco más de cuidado. Pero en Nairobi la bebía y nunca me pasó nada.
¿Playa de Riazor o playa del Orzán?
Diría Orzán, porque es donde empezábamos la Travesía de La Coruña.
¿Cómo se mueve por la ciudad, andando o en coche?
Por La Coruña, a pie. Pero claro, yo vivo en Bergondo y por eso siempre traigo coche para venir. Mis hijos me decían: “Papá, lo mejor de La Coruña es que nunca usamos ni transporte público”. Iban caminando por todos lados.
Entiendo que no es porque no le guste conducir...
Me encanta. De hecho, en verano, el viaje lo hago en coche desde Barcelona. Sí, 1.140 kilómetros y lo hago solo y me encanta. A mi mujer no le gusta hacerlo todo del tirón así que la última vez paramos en Logroño. Y vamos a la calle del Laurel a tomar unas tapitas, entrenamos en el gimnasio del hotel...
¿Es de helados tradicionales, como la Colón, o sabores más modernos, como Bico de Xeado?
La Ibense. Eran los que tomábamos de pequeños. El mejor helado del mundo es el de leche merengada.
¿Prefiere una verbena o un concierto?
En realidad, ninguna de las dos cosas, porque no me gustan las multitudes. Me agobio mucho. Voy un ratito, doy una vuelta y me voy.
¿Carnaval o San Juan?
Carnaval, sin duda. San Juan en Barcelona es odioso por los petardos. Me dan mucha pena los animales. Y me disfrazo de cowboy, porque soy muy fan del western. En mi casa de Barcelona tengo más de 400 clásicos del oeste en deuvedé. ‘Sin perdón’ me gustó mucho, ‘Horizontes de grandeza’, pero, si tuviese que escoger una, sería ‘El bueno, el fe y el malo’.
¿Dice más veces chorbo o dice más veces neno?
Chorbo seguro que nunca lo he dicho. Yo tenía un amigo al que llamábamos El Neno.