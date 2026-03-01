Luis Moya | “Estaba cenando en El Sauce, en la Ciudad Vieja, cuando me llamó Carlos para que fuera su copiloto”

Luis Moya, en la terraza del Náutico Patricia G. Fraga

Si hay un nombre de un coruñés vinculado al mundo del motor ese es el de Luis Rodríguez Moya (A Coruña, 1960). Habla rápido (seguramente reminiscencias de su carrera como copiloto) y con una energía que atribuye al deporte: “Con 65 años, entreno dos veces al día –explica– Cuando me levanto, sea la hora que sea, hago 400 abdominales porque tengo la espalda fastidiada. Eso es terapia, no es entrenamiento. Luego, suelo hacer rodillo, elíptica y pesas. Y, por las tardes nado, entre 2.000 y 2.500 metros cada día”.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de la ciudad?

No sé si es recuerdo, porque me lo contaron tantas veces... Cuando tenía cuatro años, entré con mi primo Alfredo de la mano en el colegio de los jesuitas –Santa María del Mar, que todavía estaba en Juana de Vega– llorando. Pero recuerdos tengo muchos. Cuando éramos pequeños, los amigos de la plaza de Vigo solíamos jugar a policías y ladrones en el puerto.

Antes de que lo cerraran...

Sí, además, delante de casa había una puerta y entrábamos por ahí. Cuando tenía diez o doce años. Había un aserradero, con esas torres de madera de tablas que ponían como un Tetris, y allí nos escondíamos. Recuerdo que pasaba el tren y poníamos una peseta en la vía y la dejaba como si fuese una cuchilla, superfina.

¿Eran muy gamberros?

Alguna gamberradita hacíamos. Comprábamos petardos de cinco pesetas, que eran una bomba, y los poníamos dentro de un tambor de detergente Colón... Poníamos el petardo y aquello salía volando por los aires.

¿Qué recuerdo tiene del colegio?

Muy bueno. Nunca fui buen estudiante; se me daban bien el inglés y las matemáticas, pero no me gustaba mucho lo de hincar los codos. Pero el recuerdo es maravilloso. Aún conservo amigos del cole: mi primo, Juan Rodríguez –nos sentábamos por apellidos y yo soy Rodríguez Moya–, Antonio Rodríguez Vázquez, Juanito, hoy fotógrafo de prestigio...

¿Cuáles han sido sus barrios en A Coruña?

Primero vivimos en Ramón de la Sagra. Y luego nos fuimos a Primo de Rivera. Íbamos a jugar a la plaza de Vigo. Y a una sala de máquinas enfrente de lo que era Marabú, con el futbolín y las máquinas flipper.

Dice que no era muy buen estudiante pero ¿qué quería ser de mayor?

Médico, como mi padre. Yo terminé los estudios –bueno, repetí COU– en el Masculino. Aprobé la selectividad y estuve cuatro años en Santiago, llegué a tercero... Pero me di cuenta que no era lo mío. Mi madre tenía dos comercios, Moya, en la calle Real y San Nicolás, y allí me puse a trabajar. Teníamos entonces quince empleados. Llevaba la contabilidad de la tienda. En aquel momento yo estaba corriendo rallies con José Mora, y Máximo Sanz me propuso escribir sobre el motor en El Ideal Gallego.

¿Y qué pasó?

Yo, que era muy valiente, dije que sí. Había un especial de motor, que lo hacía con Andrés Ríos, que en paz descanse. Yo iba por los concesionarios, probaba coches y hacía las publicidades.

Vamos, que quieto no estaba.

Nunca, y además me entretenía. Había empezado a correr ralis con José Mariñas, el hermano de Luis Mariñas, aquel que daba las noticias en Telecinco. José, en la cafetería Marte, en 1983, me dijo si quería ser su copiloto. Y me hacía mucha ilusión porque me gustaba mucho.

Y ahí es cuando empieza...

Sí. Yo le dije: “Jose, yo entiendo lo que son los ralis, pero nunca hice de copiloto”. Y no había colegios, ni cursos. Pero me dijo: “Tú siéntate a mi lado, yo te lo describo y tú me lo lees, ¿vale?”. Me salió de una forma bastante natural y ahí arrancó mi carrera como copiloto. El primer rali que hicimos fue Rías Baixas ese año con su coche, que usaba a diario para llevar a los niños al colegio. Había 160 inscritos y terminamos quintos absolutos; fue una sorpresa para todo el mundo. Entre otros, para mí.

Y, desde ahí, todo hacia arriba.

Sí, la historia es larga, porque fueron veinte años compitiendo. De ahí pasé a correr con su cuñado, José Mora, y ganamos el campeonato gallego dos veces. A raíz de eso, fui con Guillermo Barreras al Campeonato de España. Entonces, Carlos se queda sin copiloto y me llama. Eso fue en las Navidades de 1987.

¿Cómo fue ese momento?

Estaba cenando en el restaurante El Sauce, en la Ciudad Vieja. Todavía Manolo se acuerda. Estaba con Ignacio Rivera y llamó Carlos –bueno, llamó a mi casa, mi hermana Lucía llamó al restaurante y yo desde el restaurante llamé a Carlos Sainz–. Siempre le estaré eternamente agradecido a mis padres, por haberme mandado a Inglaterra, porque la primera pregunta que me hizo Carlos –nos habíamos dado la mano una vez, pero no éramos amigos– fue si sabía inglés. Si llego a decir que no, hoy no estaríamos hablando. Había otros copilotos en España que tenían más experiencia que yo.

¿Hacía mucho deporte de niño?

No, no, de pequeño me bañaba y jugaba. Es más, no me gustaba ir a clase de gimnasia. Pero en el Campeonato de España me di cuenta de que había que estar físicamente bien. Carlos y yo fuimos los primeros en hacer preparación física en el Mundial. Estábamos diez o doce horas metidos en un coche, con una suspensión muy dura, como eran los de antes, y luego llegábamos al hotel, nos poníamos las bambas y salíamos a correr.

Como coruñés, ¿de qué cosas presume?

De la Cocina Económica de La Coruña, porque no hay un solo indigente en La Coruña que se quede sin comer. Mi padre fue presidente y es una entidad extraordinaria. Dan más de mil comidas, tienen ducha, peluquería, lavandería... Es algo ejemplar. No dejó de dar de comer ni durante la Guerra Civil ni durante el covid. No solo hay que estar orgulloso de Inditex, de Estrella Galicia y de Abanca, también hay que estar muy orgullosos de la Cocina Económica.

¿Qué echa de menos de la ciudad cuando está fuera?

Vivo en Barcelona desde 1996. Pero vengo, como máximo, cada dos meses, por eso no echo nada de menos. Me encanta La Coruña... Me encanta ir con mi amigo Luis Quiroga, que tiene una mesa reservada para la pandilla en El Cabo todos los viernes del año, llueva, nieve o truene. Yo voy a tomar la tortilla y, sobre todo, la croca con patatas.

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué momento iría?

He hecho cosas muy bien y cosas muy mal en mi vida, pero jamás volvería atrás; todo ha pasado por alguna razón.