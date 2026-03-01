La Marina se abarrota de gente en unas jornadas marcadas por el deporte y el sol

Gente disfrutando del sol en las terrazas de la Marina Javier Alborés

Parece difícil creer que, tras casi dos meses de lluvia continuada, A Coruña pudiera vivir jornadas de sol y buenas temperaturas. Esto, sumado a las diferentes actividades que se han organizado en la ciudad, ha hecho que cientos de personas salieran a las calles para gozar de los rayos del sol y un buen café.

Este viernes, por ejemplo, tuvo lugar una nueva edición del Rally de A Coruña, dando el pistoletazo de salida en el Parrote. Esto permitió que asistentes al evento se trasladaran, tanto antes como después de la salida, a las terrazas de la Marina, pues están en la zona y los coruñeses no nos negamos a recibir vitamina D directamente en la cara.

Este domingo se celebró la edición número 28 del media maratón de A Coruña en la que participaron 3.000 personas. Estas, sumadas a los cientos de acompañantes que quisieron ver la salida y la llegada de los corredores, hizo que, nuevamente, las terrazas de la Marina se inundaran de gente, seguramente la mayoría de ellos atletas que querían recuperar fuerzas.

Y es que, correr durante más de 21 kilómetros seguidos bajo el sol, no hace más que incrementar la necesidad de una silla y un refresco con las vistas al mar que ofrece A Coruña.

Regresa la lluvia a la ciudad

A pesar del descanso que el tiempo nos ha dado de la lluvia, ésta regresará el lunes, según la Aemet, a partir de las 06.00 horas, disminuyendo también las temperaturas, siendo la máxima de 14 y la mínima de 11 grados.

El martes y el miércoles hay tregua, pues los cielos no estarán encapotados y el sol se dejará ver de vez en cuando. Para el martes, las temperaturas aumentarán hasta los 17 grados, mientras que el miércoles se espera la temperatura más alta de la semana: 18 grados.

El jueves y el viernes regresa la lluvia, con más intensidad el primero de estos dos días. Las temperaturas máximas se mantendrán en los 14 y las mínimas oscilarán entre los 9 y los 10 grados.