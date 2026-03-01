La coruñesa Trison sale de compras para avanzar en su expansión internacional

Oficinas centrales de Trison en Sada (A Coruña) Germán Barreiros

Trison es una empresa especializada en la instalación de sistemas audiovisuales como pantallas, sonido y tecnología interactiva. Nació en A Coruña en 1999 y, desde entonces, ha tenido un crecimiento imparable. Su principal cliente es el gigante de la moda Inditex.

Desde su actual sede, ubicada en el lugar de Espíritu Santo, en Sada, coordina su expansión internacional. La empresa tiene presencia en más de un centenar de países y cuenta con oficinas en 15 instalaciones ubicadas alrededor del mundo.

Dentro de su estrategia de crecimiento internacional, ha comprado empresas en los últimos años para fortalecer su negocio. La adquisición más reciente tuvo lugar en Alemania hace pocos días. “Nos complace anunciar que Trison ha adquirido InfraStor GmbH, un especialista en tecnología de señalización digital, soluciones de edificios inteligentes y servicios integrados de tecnologías de la información. Esta adquisición fortalece nuestra presencia en Alemania y mejora nuestras capacidades operativas en Europa Central, lo que nos permite ofrecer soluciones aún más innovadoras, escalables y de extremo a extremo a nuestros clientes”, explicó la compañía fundada en A Coruña.

De Reino Unido a América

A finales del año pasado, Trison informó de que había cerrado la compra de la británica Pioneer Group, proveedora de soluciones audiovisuales, infraestructuras de red y servicios eléctricos. De este modo, reforzó su presencia en el mercado de Reino Unido, con servicios como los menús digitales de los restaurantes de comida rápida o pantallas en estadios.

A principios de 2025, ya había realizado otra adquisición. En concreto, Zero-In, empresa con sede en Nueva York que está especializada en aportar a empresas de múltiples sectores soluciones tecnológicas audiovisuales avanzadas, con clientes como gimnasios y restauración. Hasta ese momento, esta compañía había actuado como socio de Trison. Con este paso, la compañía gallega se garantizó poder estar presente en el mercado norteamericano sin depender de socios externos.

España

En 2024, la compañía apostó por el mercado español. Adquirió la empresa malagueña Yellow Bricks, especializada en ‘fan engagement’ (experiencias diseñadas para fortalecer la relación entre el aficionado y una entidad deportiva) y gestión audiovisual en eventos deportivos. De este modo, fortaleció la división deportiva, donde ha trabajado con entidades emblemáticas como el Real Madrid.

Trison es una empresa con presencia en sectores como la moda, comercio al por menor, lujo, banca, centros comerciales y deportes, entre otros. Su accionista mayoritario es el fondo de inversión luxemburgués L-Gam.

Para hacerse una idea del trabajo que lleva a cabo esta compañía, ha participado en iniciativas tan destacadas como la reforma del estadio Santiago Bernabéu en Madrid (creó un dragón en 3D, tanto en la Megastore como en el marcador de 360 grados del recinto deportivo, diseñado para asombrar a los visitantes y también asumió la instalación de una vitrina holográfica que proyecta la camiseta del club) o en el despliegue de un “recorrido digital”, tal y como lo denomina la compañía, en los concesionarios de Toyota. En este caso, se instalaron monitores interactivos, sistemas de audio, junto con áreas interactivas y experiencias personalizadas en el momento de la entrega de vehículos.

El principal cliente de Trison es Inditex, que supone menos de un tercio de su facturación total. Trabaja para todas las marcas del grupo y también ha acometido actuaciones en su sede central de Sabón (Arteixo).

En A Coruña ha asumido proyectos como los sistemas audiovisuales del recinto expositivo de la Fundación Marta Ortega en el muelle de Batería y la transformación de la cúpula del monte de San Pedro. 