Hansi, Petra, Lara y Paula, las veteranas del Aquarium de A Coruña

Hansi es la foca más mayor del Aquairum Finisterrae Quintana

En el este peninsular tienen un Hansi que da que hablar, por lo menos futbolísticamente. En este córner del país tenemos otro Hansi mucho más divertido de ver. Hansi, junto a Petra, Lara y Paula son cuatro de las focas del Aquarium Finisterrae, que comparten el privilegio de ser las especies más veteranas y casi las más longevas del museo científico, con permiso de Gastón.

El tiburón toro celebró esta semana sus 20 años en el recinto, aunque tal y como explica el director del Aquarium, Francisco Armesto, “calculamos que tiene unos 30 años, que los cumplirá en 2026, pero no sabemos exactamente cuándo”.

A raíz del aniversario de Gastón en el Aquarium, “lo miramos y hay seis focas más antiguas que Gastón. De hecho, cuatro llevan con nosotros desde el año 2000 y dos desde que nacieron ya aquí en 2003 y 2005”, apunta Armesto. Esas cuatro que menta el director son Hansi, un macho adulto de 28 que cumplirá 29 este 2026; Petra, que tiene 27; Lara, también de 27; y Paula de 26. Las cuatro llegaron en su día de acuarios alemanes. “Serían las mayores y las madres y padres de casi toda la descendencia que hay aquí, son las que llegaron en el año 2000”, comenta Armesto, que recuerda que luego, por edad, estarían Deneb y Vega, “que ya son gallegas, nacidas en el Aquarium”, indica con una sonrisa, mientras apunta que llevan ambas más tiempo que Gastón, aunque “son más jovencitas, 20-22 años”.

Sus achaques

Cabe destacar que la esperanza de vida de estos mamíferos varía según sean machos o hembras. Así, los primeros oscilan entre los 20 y los 25 y las segundas, entre los 30 y 35.

“Piensa que Hansi cumple 29 este año y su esperanza de vida es de unos 20-25; está ya fuera de lo que sería su esperanza de vida en medio natural”, comenta Armesto.

Y, al igual que los humanos, llegados a una edad, todos tenemos achaques. “Las focas muestran muchos detalles de su edad”, afirma el director del Aquarium, antes de añadir: “Por ejemplo, Hansi, que es el macho de mayor edad, tiene cataratas, empieza a sufrir de artrosis y la dentadura hay que vigilarla”.

Pero sus compañeras también tienen sus cosas. En el caso de las hembras, su dentadura también ha sufrido notablemente. Armesto recuerda que hace unos años, en 2023, “a Lara y a Paula tuvimos que hacerles una intervención odontológica porque tenían muelas rotas y mucho desgaste, muchos problemas en la dentadura, tuvimos que hacer una intervención con anestesia y llevarlas incluso a quirófano”, comenta el director con una sonrisa.

Rasgos de personalidad

Pero la comparativa con los humanos no se queda en el mero comentario humorístico de los achaques de la edad, sino que, además, sus comportamientos también guardan cierto componente hereditario. “Es curioso que cada una tenga su peculiar personalidad”, apunta Francisco Armesto. Esa personalidad, precisamente, “va dejando señales de cambio con la edad”.

Armesto vuelve a Hansi para destacar los diversos comportamientos. “Es muy bonachón, muy tranquilo y es muy obediente”, señala.

En un momento dado, hicieron un “estudio genético”, lo que les sirvió para obtener un resultado que a los trabajadores del Aquarium les pareció “simpático”. “Encontramos, con sorpresa, que aunque Hansi no parecía el macho dominante, era el padre de prácticamente todos los que nacieron aquí”, comenta. Y eso que en el recinto todos pensaban que ese rol lo tendría Gregor, otro de los machos que viven allí. “Por su comportamiento, parecía el que iba a tener más descendencia y, sin embargo, fue al revés”, añade.

En el otro lado de la balanza, Petra es “la abuela”, por ser la hembra más mayor y la que “tuvo más descendencia”. Aunque Armesto explica otros detalles curiosos a este respecto: “Aunque tuvo mucha descendencia, la tuvo siempre con Hansi, pero resulta que Lara no tuvo tanta descendencia, pero la tuvo con Hansi y con Gregor”. “Son detalles de lo que es la vida de nuestra población de focas”, afirma entre risas.

Algunas de las focas más veteranas del Aquarium Quintana

Estas relaciones han permitido a los trabajadores ver también cómo se van desarrollando los rasgos de carácter o de personalidad que van heredando unas de otras.

“Vega es una foca confiada, juguetona... pues resulta que es lo mismo que sucede con su hija”, asegura el director, que desarrolla esta línea: “Si Petra tiene un carácter, las hijas que tiene aquí se comportan de una manera parecida a su madre”.

Y esto no solo se traslada a que si una es “gamberra” las otras lo sean también, sino que pueden guardar similitudes en sus gustos gastronómicos.

“Petra es un poco caprichosa, a la hora de comer solo le gusta el capelín, pues resulta que a Vega, que es su hija, también le gusta el capelín, sin embargo, no come sardina”, dice Armesto con una sonrisa.

“Es curioso cómo el comportamiento va moldeando también a las hijas en su forma de ser”, señala. De hecho, los trabajadores acostumbran a utilizar frases como “es como su madre” cuando ven que actúan de modos similares.

Nombres

Uno de los aspectos que más suele llamar la atención a las visitas son los nombres de las focas. Los cuidadores pueden influir en las que nacen aquí, en A Coruña, pero las cuatro más veteranas, asegura, venían ya nombradas del lugar donde nacieron, en diferentes acuarios de Alemania. “Llegaron bautizadas, digamos, venían de diferentes aquariums alemanes donde les pusieron ese nombre”, explica Armesto.

“Mantenemos intercambios, de la misma manera que vinieron ellas en el año 2000, nosotros, en algún momento, a lo mejor llegamos a hacer lo mismo y a otro acuario llegarán con el nombre que les hayamos puesto nosotros aquí”, señala, antes de añadir: “Sí que es verdad que uno de los cuidadores les puso nombre a alguna, pero no fueron a estas cuatro, porque ya vinieron con nombre, fueron de las que nacieron aquí”.

'Aventuras coas focas'

Las focas son uno de los principales atractivos del Aquarium, por eso actividades como ‘Aventura coas focas’ suelen ser de las más demandadas de los museos científicos herculinos.

Armesto destaca que la demanda es tal que las plazas para las próximas sesiones están todas cubiertas. Aun así, explica que no hay que desilusionarse, ya que la gente se puede seguir apuntando y, si hubiera alguien que no puede acudir finalmente, se llamaría a “las reservas” para completar el cupo. Estas sesiones se celebran los sábados y domingos por la mañana hasta finales de abril.