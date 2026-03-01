Hace 25 años | Oza dispondrá de un puerto deportivo para yates de menos de seis metros

Barcos atracados en Oza, en una imagen de 2018 PATRICIA G. FRAGA

El plan para construir un nuevo puerto deportivo en Oza para embarcaciones de recreo de menos de seis metros fue uno de los temas incluidos en la primera página de El Ideal Gallego del 1 de marzo de 2001. El tercer mes de ese año comenzaba con problemas de humedades y goteras en el aparcamiento subterráneo de San Cristóbal, según contó entonces el periódico. En 1976, hace medio siglo, se celebraba un debate sobre el futuro de la Cantera de Santa Margarita, donde por aquel entonces se estudiaba construir El Corte Inglés. Tal día como hoy de 1951, hace 75 años, A Coruña recibía la visita del trasatlántico ‘Magallanes’, procedente de La Habana y Nueva York. Aquí hizo escala antes de reemprender su navegación rumbo al Cantábrico.

El club El Puntal construirá un nuevo puerto deportivo en Oza para las embarcaciones de recreo menores de seis metros. El proyecto, que se presentará dentro de unos días en la Autoridad Portuaria, recoge la construcción de varios pantalanes, con 237 puntos de amarre. Además dispondrán de un espacio, cerca de la zona de atraque, para levantar un edificio que se convertirá en la sede social del club. El proyecto será costeado con las aportaciones de los socios. La cifra que pagarán los interesados es de 250.000 pesetas, y 350.000 para los que no son miembros del club. Las previsiones iniciales apuntan a que estará operativo en menos de cuatro meses, es decir, a mediados de 2001.

Por otra parte, las goteras y humedades aparcan desde hace cinco años en el subterráneo de San Cristóbal. Los 300 vehículos que emplean el aparcamiento comparten las plazas con múltiples deficiencias, según denuncian los propietarios. Cinco años han transcurrido desde que la junta de propietarios acudió a la justicia para exigir a Dragados, empresa concesionaria del parking, que hiciera frente al coste de las reparaciones. Después de que la Audiencia Provincial les diese la razón, ahora esperan la decisión del Supremo. El paso del tiempo lleva a los particulares a exigir una solución al Ayuntamiento.

¿Es o no es zona verde la Cantera de Molezún, en el Parque de Santa Margarita, donde se pretende construir el edificio de El Corte Inglés? Esta pregunta caldeó en el ambiente y quedó sin respuesta definitiva en la mesa redonda convocada por la Comisión de Cultura de la Escuela de Arquitectos, celebrada en la tarde de ayer, 28 de febrero de 1976, con asistencia de mucho público.

Participaron en el debate, entre otros, el concejal Emilio Quesada Zato; Amando Rodríguez Peña, promotor del edificio en la Cantera; los arquitectos López de la Osa, X.L. Martínez Peña, Casabella y Cebrián. Las intervenciones fueron numerosas entre el público. Finalmente, en la mesa redonda alguien propuso que se formara una comisión, entre los presentes, para que se ejercieran todas las acciones legales posibles para evitar esa solución urbanística que se pretende en la Cantera.

En las primeras hora de la mañana de ayer, 28 de febrero de 1951, entró en nuestro puerto el trasatlántico ‘Magallanes’ procedente de La Habana y Nueva York. Trajo para La Coruña 54 pasajeros, 42 para Santander y 22 para Bilbao, alguna carga y correspondencia. Entre los pasajeros venían bastantes repatriados españoles. Por la noche siguió viaje a los puertos del Cantábrico.

Por otra parte, la furgoneta matrícula ET 85077, que ayer, en las primeras horas de la tarde, iba de esta capital para Culleredo, al pasar por Monelos alcanzó, en las inmediaciones del Dispensario de San Ignacio de Loyola, al niño de seis años José Martín Sayar, que residía con sus padres en la calle de Gradille, 83, segundo, y la criatura resultó muerta. El cadáver fue llevado al domicilio paterno y hoy será trasladado al Cementerio para practicársele la autopsia.