El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El plazo de ofertas para el prototipo marino de Langosteira, abierto hasta el 16 de marzo

​El presupuesto para su puesta en marcha asciende a 5,7 millones de euros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
01/03/2026 15:21
Puerto Exterior de Langosteira
La Xunta de Galicia recuerda que, desde el pasado 19 de febrero y hasta el próximo 16 de marzo, está abierto el plazo de presentación de ofertas para el diseño y construcción en el entorno de Langosteira del primer prototipo flotante que permitirá monitorizar y evacuar la energía generada por las olas y las corrientes. 

La previsión es que a finales de este mismo año esté adjudicada la propuesta definitiva. Esta iniciativa incluye el diseño, desarrollo y validación de una solución tecnológica innovadora consistente en un multiconector flotante sensorizado, que permita la conexión de múltiples prototipos de generación eléctrica y la evacuación de la energía producida.

También servirá para monitorizar en tiempo real las condiciones atmosféricas y marinas como el viento, oleaje, corrientes y mareas, así como factores ambientales y de biodiversidad del medio marino.

El prototipo estará situado en la zona experimental de energías marinas de Punta Langosteira. La Xunta señala que se trata de "una infraestructura única para la validación de tecnologías marinas en condiciones reales" y que está considerada como "la segunda zona experimental del mundo con mayor concentración de energía de las olas, por detrás de la costa sur de Gales".

El presupuesto para su puesta en marcha asciende a 5,7 millones de euros, cofinanciados en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del Programa plurirregional de España 2021-2027, en el marco de la línea de Fomento de la innovación desde la demanda (línea FID) para la compra pública de innovación.

