El coruñés Alberto Vázquez gana su quinto Goya

El cineasta coruñés Alberto Vázquez ha ganado su quinto premio Goya. Se ha llevado el galardón a mejor película de animación, por 'Decorado'.

"Boas noites, muchas gracias a todos los académicos", aseguraba Vázquez sobre el escenario barcelonés con el 'cabezón' en sus manos. "Muchas gracias a los productores por su trabajos y porque sabemos que no ha sido sencillo sacar la película adelante", apuntaba antes de recordar que "la animación es un medio para contar todo tipo de historias".

Sobre el escenario lo acompañaron los productores de 'Decorado', como la ferrolana Chelo Loureiro que no dudó en coger el micrófono para proclamar: "Máis amor e menos redes sociais".

Seis para 'Sirat'

En una noche con las miradas puestas en Palestina, sobre todo a través del vestuario de la mayoría de invitados, que lucieron banderas y mensajes de apoyo al país, 'Sirat', la cinta del franco-coruñés Oliver Laxe se hizo con seis Goya, la película que más ganó, pero se quedó sin ninguno de los 'grandes'.

Y es que premios como el de mejor película o mejor dirección recayeron en 'Los domingos' y su directora, Alauda Ruiz de Azua, que destacó las pocas mujeres que han ganado este último galardón.

La película de Laxe se hizo con el 'cabezón' a mejor dirección de arte gracias al trabajo de Laia Ateca, a mejor sonido, a mejor montaje por la labor de Cristóbal Fernández, a mejor dirección de fotografía por la mirada de Mauro Herce, a mejor dirección de producción por el rol de Oriol Maymó y a mejor música original por el talento de Kangding Ray, que en su escueto castellano agradeció a los "raveros" y, como el resto, a Oliver Laxe por haberlos incluido en este "viaje" de 'Sirat'.

José Ramón Soroiz ('Maspalomas') y Patricia López Arnaiz ('Los domingos') ganaron respectivamente los premios a mejor actor y actriz, mientras que la cinta 'Flores para Antonio' se llevó el galardón a mejor canción original.

Dos coruñeses y un gallego sin premio

Otro coruñés, Mario Casas, competía por el 'cabezón' de mejor actor protagonista, el que se llevó Soroiz.

A mejor actor de reparto optaba Tamar Novas ('Rondallas'), que buscaba su segundo Goya, aunque finalmente se lo llevó Alvaro Cervantes ('Sorda').

La joven intérprete de origen herculino Blanca Soroa ('Los domingos') competía como mejor actriz revelación, pero el Goya se lo acabó llevando finalmente Miriam Garlo por su interpretación en 'Sorda'-

Otros premios

Albert Serra con 'Tardes de soledad' se alzó con el galardón a mejor documental, mientras que 'Los tigres' ganaba el de mejores efectos especiales.

La Academia eligió 'Belén' como mejor cinta iberoamericana y 'Valor sentimental' como la mejor europea.

En el capítulo de cortometrajes, 'Ángulo muerto' se llevó el Goya a mejor corto de ficción, 'El santo' el de corto documental y 'Gilbert' el de animación.