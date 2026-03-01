División de opiniones sobre las pasarelas peatonales: “Son seguras pero no muy funcionales”

Varias personas cruzan por la pasarela provisional entre las estaciones Patricia G. Fraga

La reciente inauguración de la pasarela provisional entre las estaciones de autobús y de tren, sobre la avenida de Alfonso Molina, provocó reacciones encendidas entre los usuarios que la cruzan todos los días. Mientras que muchos valoraban su existencia por lo que implica, la renovación de la antigua pasarela, otros comentaron que ninguna de las dos les daba una sensación de seguridad. No obstante, los arquitectos como Juan Pérez Valcárcel desvían el foco hacia su viabilidad: “Son seguras pero no muy funcionales”.

Este experto, catedrático de la UDC, resume de forma sencilla que “si tú quieres atravesar una autovía, no hay más que dos opciones: o pasas por arriba o por abajo”. “En Inglaterra por ejemplo hay muchas experiencias con túneles, pero son lugares inseguros en que se producen atracos o crímenes, con lo que en muchos sitios no se consideran. Por lo tanto quedan las pasarelas, que tienen el sencillo problema de que la gente no las usa porque son incómodas”, comenta.

Lo idóneo, en su opinión, sería “mejorar la funcionalidad de esas pasarelas para que tengan más uso”: “El recorrido que hay que hacer en algunos casos es tremendo, muy largo, y la gente termina optando por atravesar la carretera”. Pero asegura, ante los usuarios que relatan que una pasarela tiembla o no es segura, que se trata de un “miedo infundado”: “Es casi imposible que pase algo”.

Los túneles tienen solo una ventaja: su coste. “A nivel de un túnel urbano no hablamos de perforar un monte, sino de cavar una zanja, con lo que no es algo especialmente caro. Todo depende del tipo de terreno y estructura, pero debería ser incluso más barato que una pasarela”, dice. Pero, de nuevo, “son espacios urbanos siniestros, que amedrentan al posible usuario. En España son poco frecuentes”, explica.

Por lo tanto, según indica, las pasarelas, más que a solucionar problemas de tráfico o de tránsito peatonal, obedecen a una razón de ser relacionada con la seguridad. “Si tú tienes una vía urbana como Alfonso Molina, tan grande y con accesos o desvíos hacia tantos barrios, con una pasarela evitas que algún loco la atraviese. Es una solución para evitar accidentes”. Un problema con una única pero difícil solución: “Lo que tendríamos que hacer es mejorar las situaciones de accesibilidad de las pasarelas de tal manera que el peatón tenga que hacer el mínimo trabajo posible para cruzarla”.

En ese sentido, aboga por aportar más soluciones a los usuarios. Por ejemplo, con la instalación de ascensores: “Hay gente a la que no le importa subir escaleras o rampas, pero a otra sí, si va en silla de ruedas por ejemplo”.

Las pasarelas, además, implican otro problema, su rápido deterioro por estar expuestas a las inclemencias climatológicas. En ese sentido, el Ayuntamiento ha inaugurado recientemente sus primeras escaleras mecánicas cubiertas, las de Adelaida Muro, pero Valcárcel duda de la eficacia de trasladar esa iniciativa a las pasarelas. “La lluvia le afectaría igual, y más en Galicia con la intensidad que hay”.

Finalmente, si bien reconoce que “no debería ejercer juicios de valor sobre algo que es provisional”, se moja con la nueva pasarela: “Es una zona con un tráfico peatonal descomunal, pasa gente con maletas constantemente, así que sí que creo que habría que dar una solución de accesibilidad más amplia”. “Si me lo hubiesen encargado a mí habría abogado por instalar un ascensor a los lados para ayudar con este problema”, relata. E incluso, aporta que podría estudiarse la posibilidad de hacer un paso con desniveles y no una pasarela: “Desconozco si es posible, pero también sería una solución factible”.

Asimismo, al estar ubicada en uno de los principales puntos de acceso a la urbe, cree que “sería lógico que se hiciera algo más presentable y estético que una simple pasarela como la que había ahí o una de barras como la provisional”. “Que sea reconocible y potente para que se note que es la entrada, como la que se ha hecho en la entrada al Marineda City. Algo categórico, porque no es una ubicación cualquiera”, sentencia.