Cuando Paco Vázquez fue objetivo de ETA: "Tenían señalado el nicho de mis padres en San Amaro"

Francisco Vázquez y Jaime Mayor Oreja, en la entrega al exalcalde del premio Foro España en defensa de los valores constitucionales EFE Víctor Lerena

El que fuera ministro de Interior con José María Aznar, Jaime Mayor Oreja, acaba de publicar 'Una verdad incómoda', unas memorias en las que explica buena parte de los hechos que vivió al frente de su cargo entre los años 1996 y 2001. En el libro, cuenta cómo fueron aquellos años de lucha contra el terrorismo, que tenía extendidos sus tentáculos por toda España, incluida Galicia, en donde apuntaba a objetivos a Manuel Fraga, Mariano Rajoy o Francisco Vázquez.

De hecho, la detención de aquella célula fue el primer éxito de Jaime Mayor Oreja al frente del Ministerio. "Se produjo el 23 de julio de 1996 –explica en su libro– cuando los tres miembros del comando Galicia, antiguos integrantes del Comando Vizcaya, que habían planeado el asesinato del presidente de la Xunta, Manuel Fraga, fueron detenidos por la Guardia Civil antes de llevar a cabo el atentado, que estaba previsto para el día de Santiago (25 de julio)".

"El día de la detención de los etarras, llamé personalmente a Manuel Fraga y me produjo una gran satisfacción comunicarle que la actuación policial había sido un éxito", recuerda Jaime Mayor Oreja.

Pero el entonces presidente de la Xunta no era el único objetivo que tenía la banda en la comunidad gallega. "Gracias a la detención del comando Galicia de ETA –explica el exministro–, la Guardia Civil encontró abundante información sobre personas relevantes que ya estaban en el punto de vista de los terroristas, como por ejemplo, mi buen amigo Francisco Vázquez, inolvidable alcalde de La Coruña y excelente embajador de España ante la Santa Sede, con quien comparto la defensa de los fundamentos cristianos en nuestra sociedad".

Croquis de Gandarío

En aquel entonces, el Ministerio del Interior avisó al alcalde coruñés de que era objetivo de ETA. De hecho, entre la documentación había datos sobre su vida privada y cuáles eran sus rutinas. "Entre otros seguimientos, los terroristas tenían señalado en el cementerio el nicho donde estaban enterrados mis padres y cuándo iba a llevarles flores", recuerda Francisco Vázquez.

Pero no era la única información relevante de la que disponían los etarras. "Tenían también el croquis de mi casa en Gandarío", añade el exalcalde.

Arsenal incautado en A Coruña en 1996 al Comando Galicia Archivo El Ideal Gallego

En aquel momento, los objetivos de la banda terrorista eran muy variados: la clase política, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, periodistas... Muchos tenían escolta y vehículos blindados. Otros intentaban no seguir todos los días las mismas rutas o tenían que echar un vistazo a los bajos del coche antes de subirse. Vázquez era uno de los políticos que estaban en el punto de mira y así se lo hizo saber el Ministerio: "Fui avisado varias veces para extremar las precauciones", relata. Sin embargo, prefirió ser discreto. "Nunca hice un comentario público para no alarmar a mi familia".

José Nogueira, marcado

José Nogueira, que era entonces el concejal de Seguridad, “era el único con el que hablaba de estos desagrades asuntos”, apunta. “Alfeirán (jefe de la Policía Local durante 14 años) me pasó una fotocopia de lo que tenían de mí: era una foto de El Ideal Gallego de una rueda de prensa –le contó Nogueira entonces– Yo estaba señalado con un círculo con rotulador rojo y una flecha, marcado como probable objetivo. Me quedé sin aliento”.

“Sabían que ibas a misa en San Jorge algunos días, antes de ir al Ayuntamiento, la ubicación de las tumbas de tus padres en San Amaro, la dirección del encuadernador de la calle Barcelona y la dirección de General Sanjurjo, que era la que estaba en el censo electoral" José Nogueira

Pero si lo del concejal era preocupante, lo del alcalde lo era aún más. “Lo tuyo era mucho peor, sabían que ibas a misa en San Jorge algunos días, antes de ir al Ayuntamiento, la ubicación de las tumbas de tus padres en San Amaro, la dirección del encuadernador de la calle Barcelona y la dirección de General Sanjurjo, que era la que estaba en el censo electoral", le espetó Nogueira. También sabían sus rutinas y los horarios más habituales: "Te tenían muy controlado, tanto como a Fraga”, le contó el concejal.

Vázquez acudía a San Amaro sin saber que eso podía ponerle en peligro: "Al cementerio iba una o dos veces al mes, a la tumba de mis padres, y hay que recordar que en aquella época hicieron atentados en el País Vasco poniendo bombas en los nichos (ETA colocó una bomba de gran potencia en un panteón del cementerio municipal de Zarautz). En mi caso, anotaron las ubicaciones de los nichos y cuándo solía ir”. También iba con mucha frecuencia "al encuadernador López, para encuadernar tebeos". "Estaba en la calle Barcelona, que yo hice peatonal, a la que iba y venía andando”, recuerda.

Municipales como escoltas

Entonces recurrió al coche blindado para protegerse, al igual que hizo Manuel Fraga, y también tenía escoltas. “Eran policías municipales con los que hoy mantengo una relación de amistad", explica.

Uno de aquellos agentes de su equipo de seguridad, el que después sería el inspector Javier Velilla, "casi se ahoga salvando a una persona en el Orzán" durante un operativo en una noche de San Juan. Velilla fue reconocido por el Ayuntamiento, con Xulio Ferreiro al frente, junto a otros tres compañeros por aquel rescate en 2016.

El piso franco de la calle Pozo

La detención del Comando Galicia, que los periódicos publicaron el 26 de julio de 1996, había caído como un mazazo en A Coruña. La Guardia Civil localizó un piso franco en la confluencia de las calles Pozo y Juan Flórez, donde los terroristas guardaban un auténtico arsenal. Los agentes se incautaron de 250 kilos de amonal, varias granadas anticarro, matrículas para utilizarlas en coches bomba, temporizadores, metralletas y munición.

Piso franco de ETA en la calle Pozo en A Coruña en 1996 Archivo El Ideal Gallego

También se encontró abundante documentación sobre algunos dirigentes políticos, entre los que se encontraban Manuel Fraga, Mariano Rajoy, que era ministro de Administraciones Públicas; Francisco Vázquez, el entonces ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, o el presidente de la Diputación de A Coruña, Augusto César Lendoiro.

El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, explicó a los periodistas que el comando pretendía operar en toda la comunidad desde A Coruña. Pero aprendieron una lección: la condición de península de la ciudad, la convertía en un embudo del que resultaba muy difícil escapar. En 2001, cayó Alicia Saez, detenida en una cafetería de Cuatro Caminos, pero entonces los pisos francos estaban en el área metropolitana.

Carlos Emilio Cristóbal, María Arantza Garballo y Aitor Fresneda Garrido reconocieron que planeaban el asesinato de Fraga y fueron condenados cada uno de ellos a 45 años de prisión.