Alberto Vázquez, tras su quinto Goya | “Los otros los tiene mi padre, este me lo voy a quedar, porque igual no hago más pelis”

Hay museos que no pueden presumir de tener tantos Goya juntos como el cineasta e ilustrador coruñés Alberto Vázquez. Este pasado sábado en Barcelona, la Academia del Cine le hizo entrega del quinto, a mejor película de animación, gracias a ‘Decorado’, la adaptación y continuación del corto del mismo nombre que en 2017 le permitió ganar el Goya a mejor corto de animación.

Ese mismo 2017, ‘Psiconautas’, con guion de Vázquez y Pedro Rivero, ganó en la categoría de mejor cinta de animación. Ya un lustro antes, el coruñés había puesto la cruz en la casilla de los Goya gracias a ‘Birdboy’, con la que obtuvo el galardón a mejor corto de animación. En 2023 se volvió a alzar con el de mejor película de animación, gracias a esos, en apariencia, tiernos ositos de ‘Unicorn Wars’.

Apenas unas horas después de la gala, Vázquez empieza a atender los mensajes de enhorabuena y preguntas sobre el premio. Y una de la respuestas reincide en algo que ya comentó semanas antes de la gala: toca un descanso.

“Llevo con la animación quince años y la creatividad es como el campo, hay que abonarla”, apunta el coruñés, que ya en el pasado recordaba que los ciclos de trabajo de este tipo de películas dura varios años. “Llevo una película tras otra y estoy agotado, las pausas son necesarias porque las películas no se escriben solas, así que voy a hacer una pausa durante un tiempo largo”, señala.

¿Y qué va a hacer? “Voy a parar el 75% de mi trabajo y a disfrutar de la vida”, comenta Vázquez. “Necesito parar y pensar qué quiero hacer, toca descansar a nivel vital”, añadía el cineasta recién aterrizado en A Coruña. “Voy a hacer trabajos de ilustración, a promocionar la película y a trabajar en Imaxinaria”, apunta al respecto del festival “al que viene lo mejor de la animación internacional” y que comienza a mediados del mes de marzo.

Vázquez es del barrio de Monte Alto y presume del talento cinematográfico de esas calles. “Es una casualidad que sea una zona donde viven varios directores”, señala. “Es un barrio que tiene algunas cosas muy bien y otras no tanto, estás cerca del mar, pero también tiene su feísmo”, comenta.

Cinco Goyas son un aumento de la popularidad de su imagen, aunque quizá no tanto como debiera. “Siempre he pensado que, cuanto más cerca estás, menos se valora”, señala en alusión a sus estrenos en Japón o EEUU, “pero en España se me conoce un poco menos y, en Galicia, quizá un poco menos aún”. Sin embargo, mirando a la fama al otro lado de la balanza, casi lo agradece: “Mejor que no me paren por la calle”, afirma entre risas. “Es verdad que la biblioteca de Monte Alto siempre me pone un altar con mis películas y mis cómics, pero tampoco me gusta ser reconocido, prefiero la tranquilidad, por eso soy dibujante. Hago animación porque así no tengo que lidiar con los actores”, explica con una sonrisa.

Sobre las estatuillas, explica que las “tiene mi padre”, pero “este último me lo voy a quedar yo para tenerlo por casa y acordarme, porque son muchos años e igual no hago más pelis, esto es un recuerdo para toda la vida”. “Nunca hice películas para ganar Goyas, esto es una consecuencia de un trabajo que creo que está bien hecho, de una carrera de 25 años”, concluye.