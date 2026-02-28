Vivir con una polineuropatía a medio nombrar: “Soy una anciana de 40 años”

La directora de Fegerec, Carmen López; la usuaria Aroa Castro y la fisioterapeuta Sara Bardal, en la sede de la asociación en A Coruña Patricia G. Fraga

“Hoy en día no es tan raro tener una enfermedad rara, pero hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe”, advierte Carmen López, directora de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec), con sede en A Coruña. Para entrar en esta categoría, las dolencias deben de tener menos de cinco casos por cada 10.000 habitantes, una prevalencia muy baja. Pero hay más de 6.400 enfermedades raras reconocidas, por lo que, si se mira en su conjunto, afectan a entre un siete y un ocho por ciento de la población. La estimación señala hay más de 200.000 personas en Galicia y tres millones en España con alguna patología de este tipo. Entre ellas, están Aroa Castro y su familia, con una polineuropatía hereditaria que afecta, al menos, a tres miembros: “Tengo un hijo de 11 años y deseo con toda mi alma que no le toque”.

Su abuelo materno fue el primer caso conocido en la familia. “A él lo recuerdo siempre sentado, estaba muy mal”, cuenta su nieta Aroa Castro. Esta enfermedad afecta a los nervios periféricos, es decir, cuanto más lejos del cerebro esté el nervio, más se atrofian los músculos. Los pies y las piernas suelen ser los más afectados, por lo que estos pacientes causan gran dificultad para caminar o algo tan básico como estar de pie y mantener el equilibrio. “No eres consciente de la fuerza que hacen tus pies para sostenerte. Mis pies no hacen eso porque tengo la musculatura atrofiada prácticamente al 100% y muchos de mis músculos no funcionan”, cuenta Aroa sobre su caso.

Su madre, Conchi, y su tío Argimiro, ‘Germi’, heredaron el gen con la polineuropatía y solo el segundo de ellos puede ponerle el nombre completo: Charcot-Marie-Tooth. “A él le hicieron el estudio genético, pero a mi madre no, ni se lo van a hacer ahora con 73 años. Yo lo tengo pendiente, pero esto va para largo porque con las enfermedades raras a veces no es fácil ni el diagnóstico”, explica Aroa.

De media, se tarda unos seis años en conseguir ponerle nombre a ese tipo de dolencias. “La demora en diagnóstico es el gran caballo de batalla, aunque Galicia es una de las comunidades donde más cribados se hacen”, reconoce la directora de Fegerec, que señala las consecuencias de esa lucha en los pacientes, donde muchos acaban en unidades de salud mental. “Este camino frustra, desespera y angustia. Tú estás buscando una mala noticia y probablemente tu patología no tenga un tratamiento concreto. Solo un 6% lo tienen”.

Como le dijo el neurólogo a su tío, “de esto no te mueres”, pero vives “de pena”. A Aroa solo le dan tratamiento para el dolor, un síntoma característico de las polineuropatías. “Es curioso porque no tengo casi sensibilidad en los pies, pero cualquier cosa que me toque siento un dolor como cuando te das un golpe contra una esquina con el dedo meñique, pero multiplicado por 8.000”. Esta paciente también va a los servicios de rehabilitación y psicología en Fegerec, donde le han ayudado especialmente porque asumir su enfermedad fue lo que peor llevó. “Fue un shock. Yo era muy joven, tenía 40 años cuando me lo diagnosticaron en 2021 y tuve que pasar de una vida muy activa, con dos trabajos y un niño pequeño, a caminar con bastón en menos de dos años. Pasé de ser joven a ser anciana de repente”.

Pese a que su madre lo tenía, ella no se esperaba que le fuese a tocar, y menos tan joven. Tampoco Conchi, quien no llevó nada bien saber que su hija padecía lo mismo que ella. Cuando se lo diagnosticaron también tendría unos 40 años, pero entonces “prácticamente le dieron el pésame”. “Le dijeron que se iba a quedar en silla de ruedas y, afortunadamente, hoy en día solo tiene muletas. De hecho, empezó a usar el bastón más tarde que yo”, explica Aroa. Esta enfermedad suele avanzar bastante lenta, aunque no fue su caso: “Yo contaba con estar como estoy ahora dentro de quince años”.

Una lucha diaria

Aroa apunta la “vulnerabilidad” que se siente con este tipo de enfermedades raras, esas que si la ves sentada en una terraza jamás te imaginarías que tiene. “La gente no lo entiende y explicarlo es muy complicado, pero hay que aprender a convivir con ello porque no te queda otra”, asegura.

También Carmen López reconoce que es una “lucha constante” con muchos retos por delante que pretende resolver la nueva estrategia de enfermedades raras de la Xunta, en la que ha participado Fegerec. Entre ellas están “hitos” como la rehabilitación a domicilio o mejoras en el acceso al estudio genético. “Hay que asegurar en tiempo y en condiciones de equidad el diagnóstico y al tratamiento, independientemente de dónde nazca tu bebé”. A Coruña, en este sentido, está muy bien posicionada, con una unidad funcional multidisplinar en el área sanitaria y un centro de referencia en cardiopatías congénitas familiares.

Por eso el lema de este año por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra cada 28 de febrero: “Cada persona importa”. Desde la que padece la enfermedad hasta su entorno, “nadie sobra”, recuerda la directora de Fegerec, que atiende a 1.100 personas al año, un 30% de la ciudad de A Coruña y su área.