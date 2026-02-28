Mi cuenta

A Coruña

Un talento de tan solo 11 años para la Gaos: "Se apunta a un bombardeo"

El joven flautista coruñés Álvaro Martínez actuará este domingo con la orquesta

Óscar Ulla
Óscar Ulla
28/02/2026 04:28
El joven Álvaro Martínez, durante una actuación
El joven Álvaro Martínez, durante una actuación
Pablo Rocha
Hoy en Cambados y el domingo en el teatro Colón (19.30 horas), la Orquesta Gaos dispone un concierto especial, con tres jóvenes de 10 a 15 años ganadores del Concurso Internacional de las Jornadas de Frauta de Galicia. Uno de esos tres jóvenes talentos es el coruñés Álvaro Martínez, que con tan sólo 11 años ha cautivado a los músicos de la formación orquestal. Tanto es así, que su madre, Sara, explica que el director de la Gaos, Fernando Briones, “lo vio, se enamoró y nos dijo que tenía que estar”.

Aunque ya ha tocado en alguna ocasión, “en iglesias, algo mucho más pequeñito”, su madre asegura que Álvaro está “entusiasmado” con la oportunidad de subirse a las tablas del Colón el domingo con la Gaos. Aunque conforme se acerca el día aflora algún nervio, Sara destaca su “prestancia y serenidad”. “Yo me pongo en su piel y digo: ‘¡Madre mía!”, apunta entre risas.

Presentación de la programación de la Orquesta Gaos en el Teatro Colón

La Orquesta Gaos presenta una temporada a caballo entre A Coruña y Cambados

Más información

Explica que desde “el primer ensayo” los músicos le dieron la “enhorabuena” a Álvaro en cuanto lo escucharon tocar. Además será una ocasión especial la del domingo, porque como explica Sara “vendrá la familia de fuera también para verlo”.

“Él lo lleva de forma natural”, asegura su madre, que explica entre risas que cuando sus profesores le animan a cursos, masterclasses o conciertos como este, “él se apunta a un bombardeo”.

La música se podría decir que le venía de familia. Y es que Sara también estudió violín en su día, aunque, dice, “no me dedico”. Comenta que a Álvaro lo apuntaron a Método Suzuki y allí probó con como el violín o el violonchelo antes de decantarse por la flauta. “Se enamoró”, asegura.

Ahora tiene 11 años, pero ese primer paso lo dio con “apenas 6 o 7 años”, afirma su madre. Sus profesores y entorno lo “animan” y Sara destaca también la figura de Paula Padín, “que está siempre muy encima de él”.

