Un piloto herido tras salirse de la vía en el Rally de A Coruña

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana ha marcado el inicio de la jornada en el Rally de A Coruña en el tramo Betanzos-Coirós, dentro del término municipal de Betanzos.

El suceso tuvo lugar durante uno de los tramos del rally que discurren entre Betanzos y Coirós, cuando el piloto perdió el control del vehículo por causas que todavía se están investigando. El coche se salió de la vía e impactó contra un poste y parte del cierre perimetral de una vivienda situada en las inmediaciones del recorrido.

Como consecuencia del impacto, el conductor resultó herido y tuvo que ser evacuado al hospital para recibir atención médica. Afortunadamente, no hubo que lamentar más personas afectadas, ya que el único herido fue el propio piloto.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del servicio de emergencias y Protección Civil de Betanzos, así como las ambulancias propias del dispositivo sanitario del rally, que cuentan con cobertura específica en cada tramo del circuito. No fue necesaria la intervención del 061, dado que la prueba dispone de recursos sanitarios y de emergencias propios para atender este tipo de incidentes.

El accidente obligó a intervenir en la zona para garantizar la seguridad y evaluar los daños materiales ocasionados tanto en el mobiliario urbano como en la propiedad privada afectada. La organización del rally continuó el desarrollo de la prueba.