A Coruña

Nueva Pescanova mantiene activo el proyecto de su nueva fábrica en Arteixo

La instalación prevista en Morás sustituirá a la actual, que está ubicada en el polígono de Sabón

Iván Aguiar
Iván Aguiar
28/02/2026 04:00
Actual fábrica de Nueva Pescanova en Sabón
Actual fábrica de Nueva Pescanova en Sabón
Germán Barreiros
En abril de 2025, se hizo público que Nueva Pescanova, empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos del mar, abandonaría su histórica fábrica del polígono de Sabón (Arteixo) para trasladarse al vecino parque empresarial de Morás, también situado en el mismo municipio.

Poco tiempo después, ya en julio, la Xunta de Galicia aprobó la declaración de Proyecto Industrial Estratégico de Galicia de esta iniciativa, lo que sirvió para conocer las características de esta iniciativa.

Instalaciones de Pérez Torres en Langosteira

Pérez Torres ampliará su presencia en Langosteira con 2,1 millones de euros

Más información

Desde entonces no se han registrado más avances públicos sobre el proyecto. A consulta de este diario, la empresa confirma que no ha habido “ningún cambio” respecto a los planes comunicados en su momento y que sigue adelante con esta propuesta para crear la nueva factoría.

Compra

La empresa adquirió a Xestur (organismo que gestiona el suelo empresarial en Galicia) un terreno en Morás por valor de 3,08 millones de euros. El pasado año, la compañía alimentaria indicó que “la adquisición de esta parcela” tiene que ver “con el proyecto de construcción de una nueva fábrica” que sustituya y amplíe “la capacidad de la actual”.

La inversión para construir esta factoría, que se destinará a la elaboración de productos del mar, es de 16 millones de euros y se prevé la creación de entre 50 y 75 empleos. El recinto ocupará nueve parcelas del polígono de Morás y contará con una superficie de 25.627 metros cuadrados. Además, las obras incluyen la ejecución de una estación depuradora de aguas residuales.

La capacidad de producción de la fábrica, una vez esté completamente construida, será de hasta 23.900 toneladas anuales, en línea con el objetivo de crecimiento proyectado por el grupo.

El Grupo Nueva Pescanova es una empresa multinacional en el sector de la pesca, cultivo, elaboración y comercialización de productos del mar con sede en Redondela (provincia de Pontevedra), que en la actualidad da empleo a cerca de 10.000 personas a nivel global.

