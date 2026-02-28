Mi cuenta

A Coruña

Los 'therian' llegan por fin a A Coruña una semana después de su quedada frustrada

Esther Durán
28/02/2026 20:35
Una mujer acude a la quedada 'therian' en María Pita
Una persona, ayer, en la quedada 'therian' en María Pita
Javier Alborés
Durante la semana pasada, era uno de los temas de conversación más recurrentes en A Coruña. Los 'therian', personas principalmente jóvenes que se identifican como animales y actúan imitando su comportamiento, iban a llegar a la ciudad. Se había convocado una quedada en el centro para el viernes, 20 de febrero, y nadie quería perdérsela. Verlos de cerca se había convertido en un objetivo para cientos de personas, pero todo fue un fiasco. Los más de 300 adolescentes que se habían congregado en Méndez Núñez se fueron a casa sin ver ninguno. Básicamente, porque no aparecieron. La quedada, al final, no fue tal. Este sábado, ocho días después y de manera más discreta, A Coruña vio por fin a los 'therian'. Al menos, a uno.

Y es que a las cinco de la tarde, la plaza de María Pita acogía una nueva quedada, que pasó bastante más inadvertida que la anterior. De hecho, a diferencia de hace una semana, no hubo concentraciones de personas para verlos y el ambiente en la zona era el de cualquier sábado. Pero, a la hora fijada, A Coruña contó por fin con la presencia oficial del fenómeno 'therian'. Aunque solo era una chica, con apariencia de felino, era suficiente para romper el gafe de la semana anterior. La quedada, esta vez, había cumplido su objetivo de que algún 'therian' pisase la ciudad, por mucho que no estuviese arropada por cientos de personas y pasase casi desapercibida.

Cientos de jóvenes se arremolinan alrededor de la Fuente de Méndez Núñez para ver a los 'Therian'

A la caza del esquivo 'therian': cientos de adolescentes acuden a Méndez Núñez para nada

Esta persona, ataviada con su máscara y su particular vestimenta de felina, se paseaba de un lado a otro de la plaza. "Había una quedada, ¿no? Pues aquí estoy", admitió. Así, ante la curiosidad de algunas personas, A Coruña acogía, por fin, a su primer 'therian'.

Casi una hora después de la hora fijada para el encuentro, ningún otro compañero acudió a la cita. Pero, sea como fuera, lo cierto es que ya se puede decir que los 'therian' están en A Coruña. Aunque no todos se animaran a salir y sus fans se quedasen en casa.

