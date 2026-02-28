La ganadora de 'Pasapalabra', Rosa Rodríguez, disfruta de Café Quijano en A Coruña

Hace casi un mes que la coruñesa Rosa Rodríguez se convertía en la ganadora del bote más alto en toda la historia de 'Pasapalabra'. Desde la emisión del programa, la exconcursante se ha dejado ver en alguna que otra aparición pública en la ciudad. Primero, en el palco del estadio de Riazor, en el encuentro del Dépor ante el Albacete. Y este sábado, en un concierto en el Palacio de la Ópera.

La gallega acudió al concierto de Café Quijano, y fueron numerosas las personas que, lógicamente, la reconocieron. Después de más de un año apareciendo diariamente en pantalla, lo cierto es que su rostro se ha convertido en uno de los más populares en la actualidad.

La herculina, de origen argentino, ya ha adelantado que uno de sus objetivos es hacer un viaje con su familia precisamente a su país de origen. De momento, disfruta de planes más cerca de casa. Y es que el Dépor y los conciertos en el Palacio de la ópera son un reclamo para cualquier coruñés, como ella.