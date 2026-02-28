Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rosa Rodríguez entra al Palacio de la Ópera
A Coruña

La ganadora de 'Pasapalabra', Rosa Rodríguez, disfruta de Café Quijano en A Coruña

Josefa Prado
28/02/2026 20:41

Hace casi un mes que la coruñesa Rosa Rodríguez se convertía en la ganadora del bote más alto en toda la historia de 'Pasapalabra'. Desde la emisión del programa, la exconcursante se ha dejado ver en alguna que otra aparición pública en la ciudad. Primero, en el palco del estadio de Riazor, en el encuentro del Dépor ante el Albacete. Y este sábado, en un concierto en el Palacio de la Ópera.

La gallega acudió al concierto de Café Quijano, y fueron numerosas las personas que, lógicamente, la reconocieron. Después de más de un año apareciendo diariamente en pantalla, lo cierto es que su rostro se ha convertido en uno de los más populares en la actualidad. 

La herculina, de origen argentino, ya ha adelantado que uno de sus objetivos es hacer un viaje con su familia precisamente a su país de origen. De momento, disfruta de planes más cerca de casa. Y es que el Dépor y los conciertos en el Palacio de la ópera son un reclamo para cualquier coruñés, como ella. 

Rosa Rodríguez, en el palco del estadio de Riazor

Rosa Rodríguez, ganadora de Pasapalabra: "A Coruña es mi ancla. Siempre vuelvo de una manera o de otra"

Más información

Te puede interesar

Gabriel Fandi, junto al teatro Colón

Gabriel Fandi | "La mayor ilusión es ver a alguien emocionarse con mis canciones"
Óscar Ulla
Integrantes de la ONG Equipo Nómada, este sábado en Celas

Foliada y cochinillo en Culleredo por una buena causa
Noelia Díaz
Feria de antigüedades en el Centro Comercial Los Rosales

Fiebre del oro en la feria de antigüedades que ‘arrasa’ en el Centro Comercial Los Rosales
Lara Fernández
Una mujer acude a la quedada 'therian' en María Pita

Los 'therian' llegan por fin a A Coruña una semana después de su quedada frustrada
Esther Durán