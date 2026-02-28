Gabriel Fandi | "La mayor ilusión es ver a alguien emocionarse con mis canciones"

Gabriel Fandi, junto al teatro Colón Quintana

Hace unas semanas cantaba en el Palacio de la Ópera en la gala 'Bícame Pucho'. Este pasado viernes se subía al escenario del teatro Colón para cantar con Efecto Pasillo, sus amigos. Gabriel Fandi afronta un año que espera con ganas y lo estrena con nueva canción, 'Loco por ti'.

¿Cómo ha surgido lo de cantar en el Colón con Efecto Pasillo?

Lo de cantar hoy aquí fue por pura amistad. Hace años que conozco a Efecto Pasillo, que somos amigos. De hecho, cuando estaba viviendo en Madrid, quedábamos, nos veíamos muchas veces. Entonces no podían venir a Galicia sin avisarme (ríe). Además, estando en Coruña, que es una tierra que a mi me encanta, amo Coruña, pues qué menos que venir a cantar una canción con ellos.

¿Cómo ha nacido el nuevo tema, ‘Loco por ti’?

Pues la canción tiene bastante tiempo, hace diez meses tranquilamente que la escribí, ya tiene tiempo. Pero creo que salió en el momento adecuado, porque, al final, no hay que correr con la música, que hoy en día estamos muy acostumbrados a ir rápido con todo, a sacar canción cada viernes y yo no soy muy partidario de eso. Prefiero dejar que la gente se aprenda las canciones, las disfrute. ‘Loco por ti’, al final, es una reflexión, aunque la gente la escuche y le suene un poco a balada, tampoco es lenta como tal, es una reflexión. Trata… imagina que hay una persona que te gusta, pero ella ya está con otra persona y tienes esa cosa de ¿qué harías? ¿Hablarle y decirle que te gusta? ¿O respetarlo y aceptar que está con otra persona?

Hace poco que la publicó, pero ¿cómo está siendo recibida?

Pues no te miento, de los mejores lanzamientos que he hecho, la verdad. La respuesta de la gente es maravillosa, no hay ningún comentario malo, casi nunca lo hay, pero, de verdad, con esta canción lo noto. Es la primera canción que saco como Gabriel Fandi, porque antes me llamaba G-Face, pero como Gabriel Fandi es la primera y, entre la ilusión que yo tenía por sacarla, la respuesta de la gente está siendo maravillosa.

Se fue a Colombia a grabar el vídeo.

En Bogotá. De hecho en el vídeo se ve la zona de la Candelaria y demás, que es una zona muy bonita. Tenía la espinita clavada de ir a Colombia y a México. Tenía ese pálpito en el estómago, inexplicable, de que va a funcionar y realmente funcionó. Me fui a Bogotá, en principio para estar tres días y al final eché dos semanas (sonríe), grabé el videoclip, hice el doble de promoción… quedaron encantados conmigo y ahora tengo que ir a México para el mes que viene (ríe).

Sorprende que pese a su juventud, abrace la idea de que la música tiene que tener sus tiempos, que no tiene que ser lanzamiento tras lanzamiento constantemente.

A ver, yo respeto a la gente que hace un lanzamiento cada mes. Pero yo creo que no le das tiempo a la gente siquiera a aprenderse el tema… parece un Burguer King de la música, de comida rápida. Yo soy más partidario de lo que hacían los artistas de antes, que sacaban igual una canción al año, pero te daban tiempo a escucharla, conocerla… porque al final yo cuento historias, una historia hay que escucharla con calma.

¿Tiene ya más canciones preparadas para el futuro?

Sí, sí (sonríe). Por tener… podría hacer cinco discos con todas las canciones que tengo (ríe). Pero para este año, en castellano, tengo pensado ir sacando más canciones, single a single. Y estoy preparando algo muy chulo, en gallego, un proyecto que va a ser un EP y no te puedo contar mucho, porque todavía lo estoy cocinando a fuego lento, pero voy a colaborar con gente de Galicia, que hay muchísimo talento, y va a ser algo que, créeme, va a merecer la espera. Va a ser increíble.

Hace poco cambió un poco el rumbo de su carrera y pasó de G-Face a Gabriel Fandi.

Tenía un poco de guerra con el nombre de G-Face. Porque a mucha gente le costaba memorizárselo, aprenderlo… incluso a veces pronunciarlo, porque me llamaban de muchas maneras. Me lo puse cuando tenía 19 años, yo ahí estaba probando, para conocerme como artista y ver dónde podía funcionar. Luego, con los años, maduré como persona y como artista y decidí ponerme Gabriel Fandi, que es el nombre que me pusieron mis padres, sigo siendo el mismo de siempre, no ha cambiado nada. Simplemente ya no me sentía tan identificado con G-Face, era más joven, tenía otros estilos en la cabeza, algo más urbano quizá. Ahora, te diría que no hago ningún estilo, hago música, porque no me gusta encasillarme, hago música porque siento que todo es música, no hay que poner fronteras.

Viajando a esos primeros años, ¿cómo decide que su mundo es la música?

Oh! (Ríe). Eso lo decidí, sin querer, desde pequeño, con cuatro años. La culpable fue toda mi familia porque todos eran músicos, pero nadie a nivel profesional, éramos amantes todos de la música. Mi madre, un día, saliendo del trabajo, me acuerdo que fuimos a recogerla y me tenía una sorpresa, que era un micrófono y una guitarra de juguete, pero a mí ese día algo me hizo ‘click’ en la cabeza. Luego, a medida que iban pasando los años, sin quererlo, la música vino y no lo dudé. Con 19 años tuve la oportunidad de dedicarme a la música de manera profesional y desde los 19 no paré. Anteriormente sí que escribía, sí que tenía mis cosas y la música estaba ahí, desde los 14 empecé a escribir mis primeras letras, pero nunca había conocido a nadie del entorno de la música. Con 19 tuve la oportunidad y me agarré sin dudarlo y lo dejé todo, mi trabajo, mis estudios… lo dejé todo por la música.

Y en estos cinco-seis años, ¿qué diría que es lo mejor que le ha pasado?

¿Lo mejor? La cara de la gente. Ver la cara de las personas cuando voy a dar un concierto y ya están esperando antes, ya sea para una foto, para lo que sea. El final del proceso como tal de hacer música, porque desde que la hago en mi casa hasta que la tocamos en los conciertos hay un largo recorrido. Pero el momento feliz es verle la cara a la gente cuando estás cantando, desde ver lágrimas a sonrisas, es inexplicable. Para mí, es la mayor ilusión del mundo ver a alguien que no conozco llorar o tener emociones con mis historias, eso es lo más bonito que me ha pasado. Me han pasado cosas, evidentemente, gordas a nivel… mira canté en el Benito Villamarín para 40.000 personas en el final de temporada del Betis, que estaba el campo lleno, eso fue una experiencia increíble. Las cifras, también, cientos de miles de escuchas que tengo ya después de cinco-seis años. Pero lo mejor, de todo eso, con lo que me quedo es con la gente, es lo que me llevo al final a casa, porque los números son números y se van a quedar ahí, pero las personas, lo que te dicen, los comentarios buenos, eso no tiene precio.

Viajando al mes pasado, participó en la gala homenaje a Pucho Boedo.

Imagínate, el homenaje a Pucho Boedo, que al final es de aquí de A Coruña… para mí fue una responsabilidad. Pucho siempre tuvo a Galicia por bandera, para mí fue una honra y una responsabilidad. Conté con el coro de Ponteareas, que fueron maravillosos, hicimos una actuación espectacular. Está mal que lo diga yo (ríe), pero la actuación fue espectacular. De hecho, la hija de Pucho estaba allí y vi como le caían las lágrimas. Fue algo muy bonito, un día muy bonito y un orgullo ser gallego y que te permitan el privilegio de cantar una canción de un artista que ha llevado a Galicia siempre por bandera. Es lo mejor, fue increíble. Además, no había estado en el Palacio de la Ópera… maravilloso.

Hablaba de que está preparando canciones y ese disco en gallego, pero, a mayores, ¿hay planes de conciertos o gira?

Exacto. El año pasado hice 10 conciertos en Galicia y me quedé muy contento porque tuve el privilegio de que en todos los concellos no hubo ni una sola plaza vacía, y gente que ni me conocía se quedaba hasta el final del concierto para decirme que les había encantado, tanto los músicos como mi voz y mis canciones. Entonces, con todo eso, este año hay el doble de conciertos, estoy superfeliz con ello. En verano no te puedo decir todavía mucho, pero sí que de octubre a diciembre haré una gira de auditorios y espero estar en todas las ciudades de Galicia. Te puedo decir ya Santiago, Cangas… con unas ganas tremendas. El año pasado cerramos la gira en el teatro Salesianos, en Vigo, que era mi primer concierto de taquilla y lo llenamos, estaba un poco asustado, no te voy a engañar, primer concierto a taquilla, estaba nervioso, pero llenamos el teatro y me llevé un sabor de boca tan bueno de tener a la gente cerca y cantarles cara a cara. Tenerlos cerca es algo… sé que mucha gente se fue de allí más emocionado que yo… bueno, no sé porque yo salí muy emocionado (ríe). Pero por eso quiero repetir, hacer una gira de teatros y otra gira por Galicia en verano. Y luego a nivel España tengo cosas por Canarias, Andalucía, sé que algo por Barcelona se está hablando y por Madrid… la verdad es que el año pinta muy bien.