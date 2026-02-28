Fiebre del oro en la feria de antigüedades que ‘arrasa’ en el Centro Comercial Los Rosales

Feria de antigüedades en el Centro Comercial Los Rosales Quintana

En un tiempo en el que la nostalgia inunda a la sociedad, el Centro Comercial Los Rosales acoge este fin de semana un evento idóneo para los fanáticos del coleccionismo. Este sábado superó expectativas de asistencia, y este domingo los coruñeses tendrán la última oportunidad de acudir a la gran superficie para descubrir los tesoros que se esconden en los cuarenta expositores que conforman la I Feira de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage.

Vinilos, muebles, cerámica, bisutería, complementos, lámparas, libros, relojes, sellos o monedas son algunos de los principales reclamos de la iniciativa, celebrada por la asociación cultural Ferro Vello, en colaboración con el Centro Comercial Los Rosales. El horario para asistir será de 10.00 a 20.30 horas, y promete ser una jornada exitosa, tal y como ocurrió este sábado, cuando la superficie comercial se llenó de centenares de curiosos durante todo el día. El presidente de la asociación Ferro Vello, Javier Domínguez, asegura que “no hay excusa” para no asistir: la entrada es gratuita, y el hecho de que se celebre en el centro comercial permite disponer de parking sin coste alguno.

Cerca de cuarenta anticuarios desplegaron este sábado sus reliquias, que proceden, tal y como relataron los propios expositores, de “casas y herencias. Es decir, mucha gente viene a vender a los anticuarios, y otros nos avisan de que han heredado una vivienda y quieren deshacerse de lo que hay en su interior”.

Pero, además de lo que se puede adquirir en esta feria, lo más llamativo de la primera jornada fue la cantidad de gente que acudía para ‘deshacerse’ de oro y plata. Colas de decenas de personas aguardaban en los puestos de monedas para que pesasen sus objetos. “Como la plata está carísima, muchos, sobre todo gente mayor, han aprovechado la oportunidad de venir a vender”, señala Domínguez. Otro de los aspectos más destacados es la capacidad de “teletransportarse a la infancia” con algunos de los productos disponibles en los expositores.

Así, por un euro se pueden adquirir cuadernillos Rubio o lápices con la tabla de multiplicar. Los precios de los objetos oscilan desde el mencionado euro hasta los 500 de algunas lámparas, pasando por los cinco de algunos vinilos –aunque los hay que su calidad de coleccionismo hace que asciendan hasta los cincuenta euros–. En definitiva, tesoros a la espera de ser ‘desenterrados’ para lucir en su nuevo hogar. “Muchos se sorprenderán”, concluye Domínguez.