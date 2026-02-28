Mi cuenta

A Coruña

El PP de A Coruña afirma que se ha retirado un 72% de viviendas del mercado de alquiler

Los efectos reales e indeseados de la declaración de zona tensionada, una medida que, a su juicio, no está resolviendo el problema del acceso a la vivienda

Redacción
28/02/2026 11:51
Muchos propietarios han optado por retirar sus viviendas del mercado tradicional
El Ideal Gallego
El Partido Popular (PP) ha criticado que el gobierno municipal “se olvidó” de analizar en la Mesa de Vivienda celebrada ayer los efectos reales e indeseados de la declaración de zona tensionada, una medida que, a su juicio, no está resolviendo el problema del acceso a la vivienda.

Los populares sostienen que desde la entrada en vigor de la zona tensionada, el pasado mes de agosto, se ha retirado un 72% de viviendas del mercado de alquiler hasta enero. Según sus datos, cada vez se firman menos contratos porque “no compensa económicamente” a los propietarios o existe “inseguridad jurídica”.

En este sentido, señalan que en apenas seis meses se pasó de 713 contratos formalizados en julio a 199 en enero, lo que supone, según sus cálculos, la desaparición de 514 viviendas de la oferta disponible. Además, apuntan que en el último año, con respecto a enero de 2025, el descenso de contratos alcanza el 50%. 

En cuanto a los precios, el PP afirma que muchos propietarios han optado por retirar sus viviendas del mercado tradicional, por lo que ya no computan a efectos estadísticos, destinarlas a alquiler temporal o desglosar el arrendamiento alquilando por separado la vivienda, el trastero y el garaje —estos dos últimos no afectados por la regulación de zona tensionada—. De este modo, aseguran, el importe total que paga el inquilino es superior al que abonaba antes de la entrada en vigor de la medida. 

Asimismo, añaden que los alquileres ya experimentaron subidas poco antes de la aprobación de la zona tensionada, lo que, en su opinión, demuestra que la regulación no ha logrado contener los precios ni aumentar la oferta, sino que ha generado el efecto contrario.

