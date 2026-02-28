Buscan a un hombre de 53 años desaparecido en A Coruña

Persona desaparecida en A Coruña

Desde el pasado jueves día 26 de febrero, se ha declarado como desaparecido a José L. A. B. en A Coruña. Se trata de un hombre de 53 años de edad, y cuya búsqueda se encuentra actualmente activa.

Es una persona de 1,75 metros de estatura y complexión normal. Además, tiene los ojos de color marrón y el pelo canoso. Además, utiliza habitualmente gafas graduadas,

En caso de conocer algún dato sobre su paradero, se puede reportar al número de teléfono 868 286 726, o a través de la dirección info@sosdesaparecidos.es de correo electrónico.