A Coruña sale a la calle a defender la educación pública: “Pedimos mejoras en los recursos y el personal”

Manifestación Federación Anpas Carlota Blanco

Las calles del centro de A Coruña se llenaron de múltiples consignas en la mañana de este sábado para reclamar mejoras en los centros educativos gallegos. Algunas de las que se pudieron escuchar y leer en pancartas fueron “xuntos pola escola pública”, “Xunta e Concello tedes un suspenso”, “a inclusión real necesita persoal” y “sen inclusión non hai educación”.

La Policía Local estima que esta concentración, que comenzó en la plaza de Ourense y se dirigió hacia O Parrote, reunió a aproximadamente dos millares de personas.

La Federación Provincial de Anpas, junto con alrededor de 200 entidades adscritas a esta organización, convocaron la manifestación para reclamar recursos reales y estables para el profesorado, especialistas y personal cuidador, infraestructuras seguras, accesibles y mantenidas con recursos profesionales y servicios complementarios inclusivos. Además, piden equidad territorial para garantizar el derecho a la educación en todos los ayuntamientos y planificación y diálogo real con la comunidad educativa.

El centro de A Coruña se llenó de madres, padres y sus hijos, que decidieron hacer público su malestar con la situación que viven los centros educativos en la actualidad.

Alberto Souto fue uno de los que decidió secundar esta protesta. Relató que uno de sus hijos estudia en el colegio Víctor López Seoane y que el inmueble necesita reparaciones con urgencia. “El cole está que se cae. En el pabellón se llegó a caer el cristal”, denuncia.

Tania Dopico fue otra de las personas que también participó en esta iniciativa. “Venimos para pedir mejoras en los recursos y para el personal con necesidades”, detalló.

Enseñanza pública

“Xunta escoita, estamos en loita”. Esta fue una de las consignas que gritaron varios de los manifestantes, que también la dirigieron en otros momentos hacia el Ayuntamiento.

Muchas de las personas que acudieron a la convocatoria lo hicieron vestidos de superhéroes, para ejemplificar que el personal de los colegios e institutos deben luchar contra múltiples dificultades en su día a día. Varias de las pancartas hicieron referencia a la defensa de la enseñanza “pública”.

La Federación Provincial de Anpas de Centros Públicos de A Coruña hizo público recientemente un informe elaborado por su junta directiva a partir de las aportaciones de las asociaciones de familias, en el que se alerta de un deterioro “progresivo y alarmante” de la enseñanza pública en la provincia.

El documento recoge una situación crítica, tal y como explica la entidad, en alrededor de 70 centros educativos públicos, que escolarizan aproximadamente a 22.000 alumnos y alumnas, aunque desde la Federación advierten de que el problema afecta “a muchos más centros en la provincia”.

El informe identifica carencias estructurales en profesorado y personal de apoyo, infraestructuras, accesibilidad, recursos sociosanitarios, así como deficiencias en limpieza y mantenimiento, que están afectando a la calidad educativa, a la inclusión y a la seguridad.

Este análisis también advierte de una sobrecarga generalizada del profesorado, con ratios elevadas y grupos cada vez más complejos. Entre los datos recogidos por la federación provicial destacan que el 78% de los centros tiene ratios elevadas sin refuerzos suficientes, el 65% denuncia falta de profesorado especialista (PT, AL, orientación, EF, idiomas, música, tecnología…), el 72% de los CPI y centros rurales sufre itinerancia constante y falta de estabilidad en los equipos y que el 40% de los institutos no puede garantizar la libre elección de optativas por insuficiencia de profesorado. Además, indica que el 55% afirma que la atención a la diversidad depende de apoyos parciales y discontinuos. 