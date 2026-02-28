Un coche siniestrado en Alfonso Molina en 2023 Quintana

Hace 25 años este diario informaba de un espectacular accidente en Alfonso Molina en que, pese a que un vehículo en que viajaban cuatro personas quedó destrozado, no hubo que lamentar más que heridas leves. Hace 50 años, destaca en la sección local un acto cultural: una conferencia del gran Isaac Díaz Pardo en la librería Lume, donde habló del arte y la industria. Hace 75 años un trágico suceso horrorizaba a los vecinos de la ciudad, después de que un tren de mercancías arrollase a un mendigo en la zona de la Gaiteira. El hombre falleció de camino al hospital. Hace 100 años, el Banco de La Coruña aprobaba su balance del año 1925, en un acto con sus principales accionistas celebrado en la Cámara de Comercio.

Hace 25 años | Accidente con cuatro heridos en Alfonso Molina

Los servicios de emergencia tuvieron que esforzarse para atender los accidentes que se produjeron durante la madrugada del martes del Carnaval. Tres colisiones, una en Alfonso Molina, otra en Linares Rivas y la tercera en la avenida de Oleiros, obligaron a actuar a las ambulancias y los bomberos durante toda la noche. La salida de vía que se produjo en la avenida de Alfonso Molina fue el suceso más espectacular. Aunque los cuatro ocupantes del vehículo salieron ilesos, el coche quedó destrozado y tuvieron que intervenir los bomberos. Los integrantes del vehículo solo sufrieron algunos cortes, por lo que fueron trasladados en dos ambulancias de la Cruz Roja y en una unidad del 061. Los bomberos se desplazaron hasta el lugar del suceso para proceder a la excarcelación de un ocupante, pero finalmente su intervención solo fue necesaria para retirar varios metros del quitamiedos que destrozó el vehículo.

Hace 50 años | Isaac Díaz Pardo da una conferencia en Lume

Un acto cultural sobre el tema “El múltiple entre el arte y la industria” se ha celebrado en la tarde de ayer en la librería “Lume”. Don Isaac Díaz Pardo hizo una disquisición en la que situó el “múltiple” como una solución intermedia entre el arte y la industria y a continuación fueron proyectados dos audiovisuales, que habían sido producidos por el Departamento de Sistemas de Comunicación del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos. Al final del acto tuvo lugar un coloquio en el que se respondieron a diversas preguntas sobre el tema antedicho. Dijo Díaz Pardo que el arte popular es considerado relativo a algo que pertenece a otro periodo histórico, pero que existe fundamentalmente un problema dual arte-industria. Se refirió a la corrección de los conceptos que enfocan el problema y a su clasificación, en orden a la producción. Habló de un arte popular y de sus artesanos y de un arte culto, hoy industrial, y de la semántica de ambos campos.

Hace 75 años | Mendigo arrollado por el tren en la Gaiteira

Un tren de mercancías que iba de los muelles de la Palloza para la estación, al pasar entre los fielatos de la Gaiteira arrolló al mendigo Eloy Aguado Fernández, de 41 años, al que le ocasionó la amputación traumática de ambas piernas por el tercio superior de los muslos. Eloy fue llevado en un camión al Hospital municipal y falleció en aquel centro horas más tarde. Hoy le será practica la autopsia en el anfiteatro del cementerio general.

También fue atropellado ayer por un automóvil Eduardo Brague, de 28 años, de Cantera de Eirís, y resultó con una contusión en el hemitorax izquierdo, de la que ha sido curado de urgencia en la Casa del Socorro del hospital. Su estado de calificó de carácter leve salvo complicaciones.

Asimismo, de una fonda de la calle Riego de Agua se marchó sin pagar 420 pesetas ayer Javier del Carral Puig, de 33 años, de Madrid.

Hace 100 años | El Banco de La Coruña aprueba su memoria

Ayer, en la Cámara de Comercio, tuvo lugar la Junta general ordinaria de Accionistas de la prestigiosa entidad del Banco de La Coruña, para tratar del examen y aprobación de la Memoria-Balance correspondiente al duodécimo ejercicio social, o sea el del año 1925. Según se hace constar en dicho documento, a pesar de haber sido aquel año poco propicio al desarrollo de operaciones bancarias, por la crisis económica que el país atraviesa, el resultado del balance no ha podido ser más satisfactorio, dada la norma habitual de prudencia característica de la aludida sociedad, que, no obstante tal prudencia, no deja por eso de atender amplia y cumplidamente de su clientela y del comercio en general. Los beneficios alcanzados en el ejercicio aludido representan una suma de 568.847 pesetas. Celebramos vivamente el éxito de este nuevo ejercicio.