El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Vegalsa-Eroski y sus clientes donan 15.250 euros a la lucha contra el cáncer

La iniciativa se llevó a cabo por cuarto año consecutivo en los 79 establecimientos de la enseña Autoservicios Familia

Iván Aguiar
27/02/2026 14:46
Entrega de la donación de Vegalsa-Eroski
Cedida
La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski y sus clientes han donado un total de 15.253,63 euros para la Asociación Española contra el Cáncer.

Este importe corresponde a lo recaudado a través de la campaña solidaria ‘La Compra de tu Vida’, que se llevó a cabo en los 79 establecimientos de la enseña Autoservicios Familia en Galicia, Asturias y Castilla y León entre el 6 y el 15 de febrero.

El supermercado Autoservicios Familia de Fonteculler en Culleredo reunió este viernes a representantes de la compañía y de la asociación para abordar esta colaboración en un acto en el que participaron la representante del área de RSE de Vegalsa-Eroski, Irasema Dámaso; la jefa de la tienda, Susana Gándaras; la secretaria del Consejo Provincial de la Junta Provincial de A Coruña de la Asociación, Emilia Morandeira; y la responsable de Coordinación Territorial de la Junta de A Coruña de la entidad, Rocío García de la Barga.

“Desde Vegalsa-Eroski agradecemos la implicación y solidaridad de nuestros clientes, cuya generosidad ha vuelto a ser la clave del éxito de esta campaña que nos permite respaldar el valioso trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer para avanzar en la lucha contra el cáncer”, destaca la representante del área de RSE de Vegalsa-Eroski, Irasema Dámaso.

Es el cuarto año consecutivo que Vegalsa-Eroski respalda esta iniciativa que ofrecer la oportunidad de involucrar a la población en el momento de la compra para contribuir a alcanzar el objetivo del 70 % de supervivencia frente al cáncer en 2.030 y a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, Vegalsa-Eroski ha canalizado más de 53.900 euros en apoyo a la asociación.

Lara Fernández