Un conato de incendio en un tren estacionado en A Coruña altera los primeros servicios de este viernes

Varios viajeros, a las puertas de la estación de tren de A Coruña Carlota Blanco

Un conato de incendio registrado la pasada noche en un tren de media distancia (MD) estacionado en A Coruña ha provocado alteraciones en los primeros servicios de la manaña de este este viernes.

Fuentes de Renfe han trasladado que el conato se registró pasadas las 23.45 horas y que en el tren no había viajeros a bordo.

Quedó sofocado por personal de la compañía, aunque hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Policía local y bomberos.

A raíz del conato, se han visto afectados el primer servicio Avant de la mañana entre A Coruña y Ourense, cuyos viajeros fueron encaminados en un tren AVE.

También se ha visto afectado la primera conexión Ourense-A Coruña, para la que se estableció un plan alternativo de transporte por carretera para viajeros que partieron de Ourense. Los viajeros con origen Santiago de Compostela ya fueron encaminados en tren.