Resonac se vuelca con la igualdad entre hombres y mujeres con mesas redondas y visitas guiadas en A Coruña

Planta de Resonac en A Coruña

Resonac Graphite quiere poner el foco este año en uno de los mayores obstáculos para lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. ‘Empresas y justicia: una alianza contra la violencia de género’ será el evento que inaugure la tercera Resonac Women’s Week, que dará comienzo el lunes con la bienvenida por parte del director de Resonac Graphite Spain, Pablo Rifón, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

A continuación, Roberto Barba, director xeral contra a Violencia de Xénero de la Xunta de Galicia, y Melanie Gullín, titular del juzgado contra la Violencia de Género de O Barco de Valdeorras, mantendrán una charla (moderada por la responsable de Comunicación Externa de Resonac Graphite, Marta Escobar) en la planta coruñesa que tiene como objetivo contrastar los avances y la situación actual de esta lacra en Galicia y, especialmente, en las zonas rurales.

Una mesa redonda bajo el título ‘Resonac Sparking Talks: Mujeres que forjan el futuro del acero’, en la que participarán trabajadoras de diferentes empresas que forman parte de la cadena de valor de Resonac, servirá, el martes por la mañana para dar voz a las mujeres que cada día superan retos y techos de cristal en un sector, el industrial, clave para la economía.

Moderada por la responsable de Comunicación de Resonac Graphite, Carmen Blanco, el acto contará con la participación de Esther Zugasti, directora de Desarrollo e Inversiones Estratégicas de Genesal Energy; Yovana Gómez Castro, responsable de Planificación y Regulación en Reganosa Mugardos; y Lucía Varela Fraga, técnico de Calidad en Celsa Atlantic Laracha; e Iria Iglesia Seoane, directora corporativa de Maximino Seoane.

Las mujeres y los niños de las familias de los trabajadores serán los protagonistas de la tercera jornada del evento, en el que podrán realizar visitas guiadas a la planta de A Coruña a través de las cuales se pretende visibilizar el talento femenino de Resonac Graphite Spain.

Para completar el calendario de actos, las trabajadoras de Resonac Graphite -(en colaboración con el comité de igualdad) han organizado mesas redondas, coloquios y otras actividades (como el concurso EquiTrivial) dirigidas a la plantilla que tendrán lugar en el interior de las instalaciones. Además, todas estas acciones se completarán con las diseñadas y realizadas en el resto de centros de trabajo que Resonac Graphite Business Unit tiene en Europa, América y Asia.