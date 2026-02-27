Pérez Torres ampliará su presencia en Langosteira con 2,1 millones de euros

Instalaciones de Pérez Torres en Langosteira Germán Barreiros

Pérez Torres Marítima, una de las principales estibadoras presentes en Galicia, ampliará su presencia en el Puerto Exterior de Langosteira. Así lo ha anunciado la Autoridad Portuaria de A Coruña a través de un anuncio en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE), en el que se informa que esta empresa ha solicitado una modificación de la concesión que tiene concedida.

La inversión de esta compañía portuaria será de 2,15 millones de euros y el plazo de ejecución será de seis meses una vez se obtengan todos los permisos correspondientes.

El proyecto de obra presentado recoge que esta empresa necesita ampliar su “capacidad de almacenamiento” en la dársena “por necesidades logísticas” en un emplazamiento próximo al muelle, donde se cargan y descargan las mercancías.

El promotor de esta iniciativa tiene en concesión una superficie en la que construyó ocho módulos de almacenamiento, con una superficie construida total de 20.000 metros cuadrados. Ahora, ejecutará otros dos nuevos adosados a los existentes, con lo que pasará a contar con 25.000 metros cuadrados (uno de 1.957 y otro de 2.943).

Detalles

“La planta de los almacenes existentes es rectangular, y la ampliación genera dos almacenes de diferentes superficies para no interferir con el funcionamiento del taller de mantenimiento existente”, indica la propuesta técnica.

Uno de los usos que tendrán estas dos naves será el almacenamiento de graneles agroalimentarios, que condiciona la edificación. "El almacenamiento se realiza contra los cerramientos de la nave y las divisiones interiores. Para ello, se construirán con un muro de hormigón armado autoportante de 7,50 metros de altura, que se dimensionará para admitir una carga hasta la totalidad de su altura con cereales o harinas”, según afirma la documentación.

Pérez Torres explica que, como el almacenamiento se realiza con palas cargadoras de grandes dimensiones y es difícil precisar la altura exacta de la carga, se protegerá la instalación de posibles reboses de los muros mediante un metro de recrecido, de modo que la altura media de la carga sea la del muro de hormigón armado, aunque puntualmente se puedan producir cargas más altas por efecto de la propia maniobra.

Además, se instalará un sistema de control de la mercancía mediante cámaras de imagen termográfica, que hará la misión de detección de incendios o calentamiento de la mercancía almacenada. Este sistema activará la alarma de incendio, que será notificada y con posibilidad de acceso en remoto a la imagen de las cámaras, según recoge el proyecto.