Otros dos coches robados desatan la inquietud vecinal en el barrio más joven de A Coruña

Coche robado en la cuesta de Pocomaco Cedida

Tener coche en las afueras de A Coruña no solamente es en muchos casos una necesidad. Desde que comenzó 2026 se ha convertido en una inquietud, debido a una incesante ola de robos que empieza a recrudecerse. Primero fueron las balizas, luego lo que apareciese en el interior de los vehículos y, desde hace unas semanas, directamente el pack completo. Este viernes, cuando un residente se disponía a comenzar su jornada, se encontró con que, precisamente, su coche no estaba allí.

Se trata de un Seat León de color rojo, con matrícula 9397 DTS, y para el que los vecinos han activado ya un dispositivo de búsqueda a través de las redes sociales. “Si alguien sabe algo o lo ve en algún sitio” solicitan que se pongan en contacto con el teléfono 615 393 995. En este caso, y como viene siendo habitual, el punto también fue el exterior de la calle Ribeira Sacra. El robo refuerza el argumento de la asociación de solicitar más presencia policial en medio de lo que es una ola de robos sin respiro y cada vez más preocupante, ya que las sustracciones se producen tanto en el interior de los garajes como en la vía pública. Por otra parte, a primera hora de la mañana los el propietario de un Passat se encontró también con la ventanilla rota. En este caso el suceso tuvo lugar en la calle Illa de Sálvora, en la conexión con Pocomaco.

Recientemente, una de las víctimas denunciantes recuperó su coche en Caión, mientras que otro sufrió los destrozos en ventanillas, tapicería y equipamiento para la sustracción de un aparato electrónico valorado en 7 euros.