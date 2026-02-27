Mi cuenta

A Coruña

Otros dos coches robados desatan la inquietud vecinal en el barrio más joven de A Coruña

Desde que comenzó 2026 no ha habido ni una semana de tregua para los propietarios de vehículos

Guillermo Parga
Guillermo Parga
27/02/2026 10:37
Coche robado en la cuesta de Pocomaco
Coche robado en la cuesta de Pocomaco
Cedida
Tener coche en las afueras de A Coruña no solamente es en muchos casos una necesidad. Desde que comenzó 2026 se ha convertido en una inquietud, debido a una incesante ola de robos que empieza a recrudecerse. Primero fueron las balizas, luego lo que apareciese en el interior de los vehículos y, desde hace unas semanas, directamente el pack completo. Este viernes, cuando un residente se disponía a comenzar su jornada, se encontró con que, precisamente, su coche no estaba allí.

El aparcamiento que corona el barrio es un lugar habitual de robos

Se trata de un Seat León de color rojo, con matrícula 9397 DTS, y para el que los vecinos han activado ya un dispositivo de búsqueda a través de las redes sociales. “Si alguien sabe algo o lo ve en algún sitio” solicitan que se pongan en contacto con el teléfono 615 393 995. En este caso, y como viene siendo habitual, el punto también fue el exterior de la calle Ribeira Sacra. El robo refuerza el argumento de la asociación de solicitar más presencia policial en medio de lo que es una ola de robos sin respiro y cada vez más preocupante, ya que las sustracciones se producen tanto en el interior de los garajes como en la vía pública. Por otra parte, a primera hora de la mañana los el propietario de un Passat se encontró también con la ventanilla rota. En este caso el suceso tuvo lugar en la calle Illa de Sálvora, en la conexión con Pocomaco.

Un garaje de Novo Mesoiro

Recientemente, una de las víctimas denunciantes recuperó su coche en Caión, mientras que otro sufrió los destrozos en ventanillas, tapicería y equipamiento para la sustracción de un aparato electrónico valorado en 7 euros.

