Oferta histórica para viajar a Canarias desde A Coruña: Binter suma otro vuelo a Gran Canaria

Avión de Binter en el aeropuerto de Alvedro Javier Alborés

Volar a las islas Canarias será más fácil desde A Coruña a partir de verano. La aerolínea Binter, tras confirmar hace unos días que conectará Alvedro con Tenerife Norte en la temporada estival (ruta que también operará Vueling), acaba de cargar un vuelo adicional a Gran Canaria, los viernes, a partir del 19 de junio.

La compañía, que comenzó su andadura en el aeropuerto de A Coruña en diciembre de 2021, alcanzará así su máxima oferta desde Alvedro, operando vuelos todos los días menos los lunes y jueves.

Los vuelos a Gran Canaria serán los miércoles, viernes y domingo, permitiendo escapadas de fines de semana. Mientras, la ruta a Tenerife Norte se operará los martes y sábado a partir del 31 de marzo.

La aerolínea utilizará para todos los vuelos el modelo Embaer 195 de 132 asientos, por lo que la oferta sumará 1.320 plazas semanales con Canarias. Con Vueling los asientos se incrementarán a 3.000 cada siete días, récord histórico en la terminal.