Los trenes que renacen en Europa y que A Coruña perdió en la pandemia

A mediados de la década de los 80 el transporte sobre raíles daba un paso importante en aras de ofrecer nuevas frecuencias que pudiesen cambiar el panorama ferroviario tal y como se conocía. De ello se benefició A Coruña, una ciudad que en 1986 acogió la llegada de los nuevos trenes Estrella Rías Altas, un convoy nocturno con coches de viajeros convencionales que ofrecía cada día (menos los sábados) servicios hacia ciudades como Madrid y Barcelona.

Estos nuevos trenes se convirtieron en una de las principales bazas comerciales de la compañía, especialmente años después, en la década de los 90, aunque fueron perdiendo protagonismo en favor de servicios también nocturnos, pero más modernos (Trenhotel), hasta que Renfe dejó de prestar estos servicios tras la llegada de la pandemia. En contraposición a la mentalidad de muchos países de Europa, donde nunca desaparecieron y donde actualmente se están incorporando nuevas frecuencias internacionales, principalmente desde Austria.

El gran éxito de estos primeros convoys Estrella –que dejaron de prestar servicio a Madrid en febrero de 1999 y a Barcelona en enero de 2009– se debía a que se trataban de servicios económicos que incluían coches litera y plazas para sentarse. Así, estos primeros servicios de noche admitían gran variedad de composiciones al poder engancharse y desengancharse diferentes coches, de distintas clases y funcionalidad. Desde A Coruña se tardaba once horas en llegar a Madrid y 18 en llegar a Barcelona, aunque, dentro del propio recorrido, también permitía ir a León, Burgos, Logroño, Zaragoza, Lleida o Tarragona. En el caso del Trenhotel, el desplazamiento hacia Barcelona se reducía a las 15 horas de duración.

Durante muchos años, esta opción era la preferida de muchos coruñeses que no estaban dispuestos a pagar los altos precios del avión y, de alguna forma, solventar en una noche su viaje. Algo que, según los expertos ferroviarios, perdió atractivo con la llegada del Trenhotel, un convoy con material Talgo que suprimía las literas por plazas reclinables y camas de alta clase, lo que dejó de ser atractivo para la gran mayoría de los usuarios al tratarse de un coste mayor.

Además, una gran ventaja de los Estrella era la flexibilidad a la hora de aumentar plazas, ya que con añadir más coches de viajeros con sencillas maniobras se podían conseguir las plazas necesarias. En el caso de los Trenhotel, esto era mucho más complicado, ya que solo podía hacerse en bases de mantenimiento con maniobras mucho más largas y complicadas, por lo que era muy raro que se hiciese salvo en fechas puntuales, y muchas veces ni eso.

Pérdida de rentabilidad

“En la primera década de este siglo, los Trenhotel ofrecían servicio de restaurante a la carta con vinos selectos, lo que resultaba atractivo para los viajeros de empresa y nivel, ya que también contaban con duchas individuales y podías llegar al trabajo, desayunados a las 09.00 (el horario de llegada era sobre las 08.00 a destino). No obstante, la eliminación de comodidades y servicios expulsó a buena parte de la clientela al avión matinal”, explica Xosé Carlos Fernández.

Para otro experto –y jefe de maquinistas– como Carlos Pérez Fontana, “el concepto comercial fue mal concebido”. El encarecimiento de los billetes provocó que la ocupación bajase drásticamente y, de esta forma, que la operadora pública dejase de ver, en apenas treinta años, la viabilidad de mantener estos servicios de noche. “Realmente Renfe siempre tuvo interés en eliminar los trenes nocturnos ya antes de la pandemia. Para ello lo que hizo fue hacer el viaje menos atractivo, ofertando cada vez menos plazas y unos horarios poco competitivos”, apunta Pérez Fontana.

Además, en los últimos años el nocturno de Madrid era “una composición reducida a la mínima expresión”. En este caso, el convoy partía de Ferrol, después se dirigía a A Coruña y de allí volvía a salir vía Monforte, por lo que pasaba dos veces por Betanzos-Infesta. Además, al ir vía Monforte ya no pasaba por Santiago, ya que de allí salía el primer tren hacia la capital española sobre 05.00 horas.

En este sentido, la pandemia fue la excusa perfecta. Sin embargo, ya con la llegada de la Alta Velocidad a Galicia, todavía había viajeros que preferían viajar de noche y llegar a primera hora a destino que pegarse madrugones para salir con el primer tren a las 05.14 horas, por muy rápido que después fuese el viaje. De hecho, “cuando pasó la pandemia hubo mucha gente que lo reclamó, pero Renfe ya ni se lo planteó, al igual que otros muchos servicios que también se cargaron con la excusa del confinamiento”, dice el jefe de maquinistas del Adif. De hecho, entre muchos servicios, incluso había un internacional nocturno de Lisboa a Madrid, y posteriormente Hendaya, que era en cooperación con los ferrocarriles portugueses, y que el país luso quiso recuperar, pero no fue posible, ya que el material rodante que operaba la ruta pertenecía a la operadora pública española.

En la actualidad, el único medio de transporte en España que ofrece un servicio de larga distancia nocturno es el autobús, que, en el caso de A Coruña, suele ocupar todas las plazas al no tener más competencia.