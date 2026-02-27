Mi cuenta

Los jinetes alados en la zona portuaria de A Coruña
A Coruña

Los jinetes alados de A Coruña ya hacen hasta rutas turísticas

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
27/02/2026 11:31

Los jinetes alados que suelen despertar la curiosidad con sus paseos por A Coruña y algunos barrios del área metropolitana han dado un paso más. Sus alas iluminadas ya no solo se pueden ver, también se pueden probar.

Jinetes enmarcarados en Los Castros

Los jinetes cabalgan de nuevo: sus alas iluminadas llegan hasta Os Castros

Así lo pudieron comprobar muchos jóvenes -y no tan jóvenes- que este jueves por la noche disfrutaban del ocio de la zona portuaria coruñesa.

Los jinetes enmascarados visitan la asociación Monte Martelo

La noche cobra vida en Monte Martelo con la visita de los jinetes enmascarados

En el acceso a pubs y salas de fiestas, se situó uno de los jinetes alados, que esta vez permitió que se subieran a su caballo varias de las personas que estaban en la zona

Jinetes paseando por O Burgo

Los jinetes cabalgan por O Burgo y sorprenden a los vecinos del barrio

Como si de una ruta turística más se tratase, los interesados pudieron subirse a lomos del caballo y agitar sus alas por el espacio que hay entre la trasera de la Diputación de A Coruña, el teatro Colón y la Autoridad Portuaria y la zona de ocio nocturno. 

