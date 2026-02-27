Los jinetes alados de A Coruña ya hacen hasta rutas turísticas
Los jinetes alados que suelen despertar la curiosidad con sus paseos por A Coruña y algunos barrios del área metropolitana han dado un paso más. Sus alas iluminadas ya no solo se pueden ver, también se pueden probar.
Así lo pudieron comprobar muchos jóvenes -y no tan jóvenes- que este jueves por la noche disfrutaban del ocio de la zona portuaria coruñesa.
En el acceso a pubs y salas de fiestas, se situó uno de los jinetes alados, que esta vez permitió que se subieran a su caballo varias de las personas que estaban en la zona.
Como si de una ruta turística más se tratase, los interesados pudieron subirse a lomos del caballo y agitar sus alas por el espacio que hay entre la trasera de la Diputación de A Coruña, el teatro Colón y la Autoridad Portuaria y la zona de ocio nocturno.