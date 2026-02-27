Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La limitación de capacidad de la terminal de Alvedro provocó la cancelación de la ruta a Dublín

AENA no incluye la ampliación del edificio del aeropuerto pese al incremento de pasajeros

Lara Fernández
Lara Fernández
27/02/2026 04:33
Terminal de Alvedro
Terminal de Alvedro
Carlota Blanco
El aeropuerto de A Coruña no verá ampliada su terminal, por lo menos, hasta 2032. Y ni siquiera, ya que ese año empezarían las obras siempre y cuando AENA incluyese en el futuro DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) la actuación. De momento, tal y como detalló ayer el gestor aeroportuario, el DORA 2027-2031 propone una inversión de cincuenta millones de euros, “muy superior a la del quinquenio 2022-2026, que fue de 21,9 millones de euros”.

Pero las actuaciones previstas en el documento dejan fuera la ampliación de la terminal, pese al incremento de pasajeros que registra el aeropuerto. Así, AENA propone actuaciones en la terminal para mejorar la operativa de los vuelos No Schengen –área de libre circulación que agrupa a la mayoría de países de la Unión Europea y algunos asociados–, un nuevo edificio SEI (Salvamento y extinción de incendios) y de cocheras, además de actuaciones en campo de vuelo y plataforma –urbanización de la zona de aviación general, aumento del ancho de la franja y mejora en ayudas visuales–.

Para acometer estas inversiones, AENA plantea un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso de Alvedro, será de 25 céntimos, que se quedarían en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos. La plataforma Alvedro Vuela Más Alto, ante este anuncio, considera que se trata de un “gravísimo” agravio comparativo con Lavacolla, donde se invertirán 108 millones de euros. “Tenemos unas infraestructuras obsoletas y desfasadas. La terminal va a cumplir 31 años y en Santiago se va a invertir este dinero cuando tienen infraestructuras de primer nivel”, señala el portavoz de la entidad, Alberto Maroto.

Infraestructura “obsoleta”

La terminal de Alvedro, a día de hoy, “ya nos está limitando la capacidad de crecimiento. La prueba está en lo ocurrido con los vuelos a Dublín que se iban a operar en A Coruña durante el cierre de Lavacolla, que se tuvieron que cancelar porque se solapaban en hora con los de Londres-Heathrow, por lo que la terminal ya está limitando la capacidad de expansión del aeropuerto”. Maroto advierte, además de que “si una aerolínea grande quiere operar en Alvedro el día de mañana y se encuentra con estas restricciones operativas, no lo va a hacer”.

La terminal del aeropuerto de A Coruña se inauguró en el año 1995 con una capacidad teórica de 650.000 viajeros. “Ella sola ha crecido y ahora está dimensionada para dos millones de viajeros, pero concebida para los aviones de la época de los 90, de 50, 60 o 70 plazas”, comenta el portavoz de Alvedro Vuela Más Alto. Las aeronaves actuales que operan en el aeropuerto, sostiene, “son de 220 plazas y, puntualmente, de 240, que cada vez serán más frecuentes”. La ampliación de la terminal, por lo tanto, ya “urgía como para que estuviese ya inaugurada”, concluye Maroto. 

Avión de la compañía irlandesa AerLingus

Aer Lingus cancela los vuelos entre A Coruña y Dublín previstos para abril

