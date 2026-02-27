Las obras de la avenida de Os Mallos terminarán en abril y se recuperará el aparcamiento en línea

Obras en la avenida de Os Mallos Archivo El Ideal Gallego

Los vecinos de Os Mallos se despedirán pronto de lo que ya han calificado como el 'laberinto' de su avenida principal. La avenida de Os Mallos lleva en obras desde marzo de 2025, cuando comenzaron los trabajos de renovación de la red de saneamiento. La actuación, tal y como anunció el Gobierno local, sería aprovechada para reordenar el estacionamiento en la avenida tras el cambio a batería efectuado en agosto de 2022. El aparcamiento, por lo tanto, volverá a ser en línea.

La alcaldesa, Inés Rey, anunció este viernes el inicio del último tramo de obras en la vía. Así, desde el lunes 9 de marzo se cortará el tráfico en la calle Vizcaya, entre A Falperra y Sofía Casanova, con el fin de completar la fase final de los trabajos. La conclusión de la actuación está prevista para el mes de abril.

La colocación de mobiliario urbano, señalización y plantación de arbolado forman parte de la fase final de las obras, y se incorporarán de forma progresiva a medida que los diferentes tramos se concluyan.