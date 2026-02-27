Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Las obras de la avenida de Os Mallos terminarán en abril y se recuperará el aparcamiento en línea

La alcaldesa, Inés Rey, anuncia que el próximo 9 de marzo se cortará el tráfico en la calle Vizcaya

Lara Fernández
Lara Fernández
27/02/2026 13:21
Obras en la avenida de Os Mallos
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los vecinos de Os Mallos se despedirán pronto de lo que ya han calificado como el 'laberinto' de su avenida principal. La avenida de Os Mallos lleva en obras desde marzo de 2025, cuando comenzaron los trabajos de renovación de la red de saneamiento. La actuación, tal y como anunció el Gobierno local, sería aprovechada para reordenar el estacionamiento en la avenida tras el cambio a batería efectuado en agosto de 2022. El aparcamiento, por lo tanto, volverá a ser en línea.

La alcaldesa, Inés Rey, anunció este viernes el inicio del último tramo de obras en la vía. Así, desde el lunes 9 de marzo se cortará el tráfico en la calle Vizcaya, entre A Falperra y Sofía Casanova, con el fin de completar la fase final de los trabajos. La conclusión de la actuación está prevista para el mes de abril. 

La colocación de mobiliario urbano, señalización y plantación de arbolado forman parte de la fase final de las obras, y se incorporarán de forma progresiva a medida que los diferentes tramos se concluyan. 

Las obras en la avenida de Os Mallos irán por tramos y durarán varios meses

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Cortes de tráfico en A Coruña por la celebración del rally
Esther Durán
El ideal gallego

El programa Hogar de Corazones del Chuac, financiado por la Fundación María José Jove, alojó a más de 100 familias el año pasado
Redacción
El ideal gallego

Las obras de la avenida de Os Mallos terminarán en abril y se recuperará el aparcamiento en línea
Lara Fernández
El ideal gallego

El Puerto de A Coruña mejorará el alumbrado exterior de la explanada de operaciones del muelle de San Diego
Iván Aguiar