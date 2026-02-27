Mi cuenta

A Coruña

La Xunta aumentará las líneas de autobuses en Alvedro durante el cierre de Lavacolla

El Ayuntamiento de A Coruña, Culleredo y el Gobierno autonómico firman el convenio para regularizar el servicio del taxi en el aeropuerto

Lara Fernández
Lara Fernández
27/02/2026 10:53
Firma en Alvedro para regularizar el servicio del taxi
Javier Alborés
El aeropuerto de A Coruña asumirá entre el 23 de abril y el 27 de mayo la mayor parte de la operativa de Lavacolla, que cerrará durante 35 días para acometer las obras de renovación de su pista. Alvedro, por lo tanto, operará más de 300 vuelos semanales, lo que se traduce en más de 50.000 plazas. Para hacer frente a la gran demanda que tendrá el aeródromo ese mes, la Xunta reforzará el servicio de transporte por carretera.

Así lo confirmó este viernes, a preguntas de este diario, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo: "Estudiamos o incremento de oferta das liñas de autobús. No caso do aeroporto, tanto das liñas entre a cidade e o aeroporto, como do entorno de Santiago ao aeroporto da Coruña. Están pendentes de identificar o número de liñas que se van a operar, pero aumentaremos o número".  

Este anuncio coincide con la firma del convenio a tres partes, entre el Ayuntamiento de A Coruña, Culleredo y la Xunta, para reforzar el servicio de taxis en la parada de la terminal. El anterior dejó de estar vigente durante la pandemia y, desde entonces, los profesionales coruñeses denunciaban el "desamparo" a la hora de prestar servicio en el aeropuerto.  

A partir del 16 de marzo, tal y como anunció la alcaldesa, Inés Rey, los taxistas coruñeses tendrán cinco plazas reservadas en la parada, además de una bolsa de treinta licencias. En concreto, el número de taxis que prestarán servicio en la terminal será de 35, siendo treinta licencias de Culleredo y cinco de A Coruña. Todo ello, en igualdad de condiciones. La regidora, no obstante, aseguró que se trata de un "primer paso" para atender la demanda del aeropuerto.

Avión de Binter en el aeropuerto de Alvedro

Oferta histórica para viajar a Canarias desde A Coruña: Binter suma otro vuelo a Gran Canaria

