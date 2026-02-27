La voz de Luke Skywalker ya resuena en el Palacio de la Ópera junto a la OSG

Salvador Vidal, segundo por la izquierda en la primera fila, durante uno de los ensayos de la OSG OSG

El Palacio de la Ópera sonará diferente este viernes, a las 20.00 horas. Y lo hará de la mano de la Orquesta Sinfónica de Galicia, pero con una colaboración muy especial. Bajo el nombre ‘Summon the Heroes’, la formación ofrecerá un programa dedicado a John Williams, uno de los compositores de bandas sonoras más grandes de la historia. Junto a los instrumentos de la OSG estará también la voz de Salvador Vidal, el Luke Skywalker de 'Star Wars', una de las películas musicadas por John Williams, y voz habitual de actores como Liam Neeson o Mel Gibson.

"Salvador Vidal ya está con nosotros", publicaba en sus redes sociales la OSG, orgullosa de sumar al actor de doblaje al recorrido por las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine.

Salvador Vidal conducirá al público a través de un guion de Jordi Cos, reivindicando la idea de la música como gran héroe. El repertorio incluirá algunas de las bandas sonoras más reconocibles y emocionantes del compositor, con títulos como ‘Summon the Heroes’, ‘Munich’, ‘Tiburón’, ‘El patriota’, ‘Harry Potter’, ‘Jurassic Park’, ‘1941’, ‘La lista de Schindler’, ‘Encuentros en la tercera fase’ y ‘Star Wars’.

Las entradas están a la venta a partir de 14 euros a través de Ataquilla, en la taquilla de la plaza de Ourense y en la billetera del propio Palacio de la Ópera.