El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La responsable de la cantina de A Coruña donde se originó el brote de salmonela pide disculpas y dejará de hacer tortillas

El espacio del IES Elviña reabrió sus puertas la pasada semana

Guillermo Parga
Guillermo Parga
27/02/2026 11:49
Puerta de acceso al IES Elvila
Puerta de acceso al IES Elvila
Quintana
Una vez superado completamente el brote de salmonela que afectó a unas 70 personas, el IES Elviña empieza a recuperar la normalidad. Han pasado casi dos meses desde el momento clave, entre el 8 y el 9 de enero, cuando la ingesta de unos bocadillos de tortilla derivó en un contagio múltiple durante las siguientes semanas. Esa es la causa señalada por los investigadores del Sergas, que decidieron cerrar la cantina en la que se despachó el alimento en cuestión. Ahora, después de reabrir sus puertas la pasada semana, la responsable del establecimiento se ha dirigido a los padres para abrir su corazón y pedir sus más sinceras disculpas.

Dos personas acceden este viernes al IES Elviña

Reabre la cantina que provocó un brote de salmonela en A Coruña

En la misiva, dirigida a las familias, el profesorado y el alumnado, la remitente indica: “Quiero expresaros de corazón cuánto siento todo lo ocurrido tras el episodio de salmonelosis de los días 8 y 9 de enero”. Además, la propia hostelera se señala a sí misma como parte afectada, ya que la bacteria entró también en su casa. “He vivido esta situación también como madre, ya que mi propia hija resultó afectada, además de enfermar yo misma tras consumir los mismos alimentos. Por eso, entiendo el miedo, la impotencia y la desconfianza que las familias habéis sentido”, añade.

El IES Elviña, origen del brote de salmonela

Suben a cuatro los ingresados por salmonelosis en A Coruña

Finalmente, subraya que “Sanidad realizó la inspección y comprobó que la cafetería cumplía con las condiciones higiénico-sanitarias, señalando el origen en el proveedor externo de huevos”. Señala, por otra parte, que “dejará de elaborar bocadillos de tortilla y ofrecerá alternativas como pollo, lomo, embutidos o pan pizza”.

