La estación de tren de A Coruña 'cerrará' dos días en marzo y obligará a viajar en autobús y taxi

Dos viajeros, en las taquillas de la estación de tren de A Coruña Patricia G. Fraga

Renfe ha programado un plan alternativo de transporte los días 27 y 28 de marzo para garantizar la movilidad de sus clientes durante las obras que Adif va a realizar en la infraestructura en la estación de A Coruña.

La realización de los trabajos es incompatible con la circulación de trenes, lo que afectará los últimos servicios de la tarde del viernes 27 con destino A Coruña y, hasta el mediodía del sábado 28, las circulaciones con origen o destino en la estación herculina.

El objetivo de la interrupción del servicio es llevar a cabo actuaciones tanto en el marco de la remodelación de la estación, como para habilitar un desvío al futuro acceso al Puerto Exterior de Coruña.

Esta afectación conlleva la modificación del servicio en las líneas de Media Distancia que conectan A Coruña con Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo y la conexión de Alta Velocidad con Madrid, en ambos sentidos.

La compañía garantiza la movilidad de los viajeros con la programación de 53 autobuses y 10 taxis que realizarán los trayectos A Coruña-Santiago de Compostela, A Coruña-Rábade y A Coruña-Ferrol.

Debido al aumento del tiempo de viaje que supone el transbordo por carretera, para mantener el horario de las paradas intermedias es posible que se adelante la salida de algunos trenes afectados desde la estación de A Coruña, mientras que los horarios de llegada pueden ser posteriores a los habituales.

La compañía recomienda consultar los horarios antes de viajar.