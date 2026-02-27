Inés Rey califica de "patrimonicidio" la antigua 'rotonda verde' que rodeaba el Obelisco

La alcaldesa, Inés Rey, supervisa las obras de los Cantones Javier Alborés

Las obras de los Cantones encaran en unos días una nueva fase. Y este viernes, para supervisar las últimas actuaciones llevadas a cabo, la alcaldesa, Inés Rey; el portavoz municipal, José Manuel Lage; y la concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz, acudieron al Obelisco para hacer un recorrido con operarios y los arquitectos de la obra clave de este mandato, Xosé Manuel Vázquez Mosquera y Carmen Calatayud.

Los trabajos, que avanzan a buen ritmo y se mantienen en plazo (con la previsión de que finalicen a este año), ya comprenden la pavimentación de 12.000 metros cuadrados de superficie. Cuando la actuación llega a su ecuador (en plazo y superficie ejecutada), la regidora mencionó las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, como la ejecución de las nuevas redes de saneamiento y servicios municipales (semáforos e iluminación pública), el inicio de la ejecución del mobiliario urbano instalando las bases pétreas, y el borde separador entre el carril bici que va de Entrejardines al teatro Colón, entre otras.

Pero si bien las obras se centraron en el tramo que va de La Marina al Cantón Grande, además de calles como Alcalde Manuel Casás, Ambrosio Feijóo y la acera del teatro Colón y la plaza de la Aduana, no fue hasta llegar al Cantón Grande cuando el resultado provisional generó discordia entre la población. Los bancos o la desaparición de la 'rotonda verde' que rodeaba el Obelisco fueron algunos de los argumentos más utilizados en los últimos días para poner en duda la actuación. Y por ello, Rey quiso aclarar todos los detalles.

"Hay quien cree que las obras están ya terminadas, pero estamos en el ecuador. Los bancos, ni se rompieron ni se destrozaron: estos bancos fueron hechos en obra y, por lo tanto, hubo que desmontarlos en obra para volverlos a montar, aprovechar para repararlos y ya están nuevamente colocados", dijo la regidora. En cuanto a la jardinería, recordó que esto es lo último que se instalará. Por ejemplo, en el Obelisco, detrás del banco colocado frente a Mango, hay una zona verde que contará con cuatro árboles. "Serán doce en total, pero se pondrán al final".

Los bancos, otra de las grandes preocupaciones por su aparente predominio de la piedra, también fueron objeto de mención: "Se pondrá toda la madera al término de la obra. Lo que se ve ahora es la base, y después llega la estructura". El metrosidero, después de "pasar el síndrome de abstinencia, ya está en planta". Rey se refirió así a que "previamente estaba plantado sobre una arqueta que emitía gasoil, lo que envenenaba el árbol, por lo que la tierra no se pudo utilizar. El árbol está ahora en un espacio más grande sin ningún tipo de riesgo para su salud".

Por último, el Obelisco, que ahora se puede "tocar, llegar hasta él y leer las inscripciones, que serán restauradas". Este monumento, recordó, fue concebido como un "elemento monumental con base pétrea a la que se pudiese acercar la gente para ver esas inscripciones. Se puso una alfombra pétrea respetando la inclinación". Y, por lo tanto, dijo, "esa 'rotonda verde' que estaba alrededor del Obelisco era un patrimonicidio, porque se utilizó el Obelisco como glorieta cuando los coches daban la vuelta para aparcar en batería, algo impensable a día de hoy".

Nueva fase

La nueva fase de las obras comenzará el 3 de marzo entre el Cantón Grande y el cantón pequeño. Será en esta etapa de las obras cuando serán visibles varias de las grandes novedades de los Cantones del futuro: la escalera que envolverá la antigua salida del parking y el nuevo ascensor que conectará el aparcamiento subterráneo con la superficie, entre otras.

Para ejecutar las obras, el Ayuntamiento reorganizará los servicios en la zona. Así, el tráfico rodado pasará a circular por el cantón pequeño, con un carril por sentido. Los ciclistas compartirán espacio con los vehículos desde la plaza de Mina, y se iniciará el traslado de los taxis a su localización definitiva, frente a la Fundación Barrié. Los espacios de carga y descarga serán en Durán Loriga y rúa Nueva.

En lo referente al servicio municipal de BiciCoruña, se iniciará el traslado provisional de las bases del Obelisco a Santa Catalina, y la del cantón pequeño, a la avenida del Puerto, tras la Rosaleda.