Obras de mejora junto a la muralla a la altura de A Maestranza, en una imagen de 2009 Quintana

El comienzo de los trabajos de construcción del parking de A Maestranza tuvo que retrasarse hace 25 años por orden de Patrimonio tras el hallazgo de unos restos históricos del siglo XVIII en las inmediaciones de la Hípica, según contó El Ideal Gallego el 27 de febrero de 2001. En 1976, tal día como hoy hace 50 años, el periódico informaba sobre la manifestación estudiantil en la que participaron unos quinientos alumnos del Instituto Masculino. Hace 75 años, en 1951, el diario relató un suceso trágico: la muerte de un joven tras caerse de una camioneta en Os Castros. Hace un siglo, a estas alturas de 1926, gracias a la Sociedad Filarmónica actuaba en A Coruña el famoso pianista alemán Emil von Sauer.

Martes, 27 de febrero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Retraso en el inicio del parking de A Maestranza

Los restos de la muralla de 1780 que se han dejado ver en las inmediaciones de la Hípica van a retrasar el inicio de las obras del aparcamiento de A Maestranza. Así lo ha decidido Patrimonio de la Xunta tras analizar el estudio arqueológico elaborado por el equipo de técnicos contratados por la empresa Necso. El motivo del retraso es la cautela. Todavía no se conoce el valor de unos hallazgos que no formaban parte del plan de trabajo en A Maestranza.

Por ello, representantes de la Xunta, el Ayuntamiento y Necso se van a reunir a principios de marzo de 2001 para elaborar un nuevo plan de trabajo en la zona. El objetivo de la prolongación de las excavaciones es determinar el trazado y el volumen de la fortificación del siglo XVIII para valorar el alcance de los restos. El estudio arqueológico es el primer paso para la transformación del terreno delimitado por el Rectorado de A Maestranza, la avenida de Millán Astray y el Paseo Marítimo en un parking.

Viernes, 27 de febrero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Marcha pacífica de los alumnos del Masculino

Unos quinientos alumnos del Instituto Masculino de La Coruña realizaron ayer, 26 de febrero de 1976, una marcha pacífica, después de celebrar una asamblea, hasta la Delegación de Educación, donde una comisión de alumnos fue recibida por el delegado, a quien entregaron un escrito con la tabla reivindicativa: no a la selectividad, gestión democrática de los centros y amnistía general, entre otras demandas.

También ayer se entregó el primer premio del Concurso Nacional de Escaparates de Expendedurías Navidad 1975, que en su fase provincial le correspondió a la expendeduría nº 24, de la calle de San Andrés, cuya propietaria es doña María del Socorro Mosquera Sánchez.

Por otra parte, casi a los cinco siglos de haber iniciado su presencia descubridora y civilizadora en el mundo, España se ha retirado del Sáhara, último territorio administrado por los españoles fuera de su frontera.

Martes, 27 de febrero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Muere al caerse de una camioneta en Los Castros

De una camioneta que venía ayer, 26 de febrero de 1951, al mediodía con dirección a esta capital salieron despedidos, en Los Castros, cuatro obreros, y hubo que lamentar un muerto y un herido de importancia. Desde las cercanías del Pasaje venía para La Coruña a eso de las doce de la mañana la camioneta matrícula M-69718, transportando un cargamento de tubos y rollos de cuerda.

Al tomar la curva de Casa Blanca, en las cercanías del Sanatorio de Oza, resbaló uno de los rollos de cuerda y con él cayeron a la carretera cuatro obreros. Luis García López, de 20 años, peón, que residía en el lugar de Buena vista, 16, bajo, fue llevado en una ambulancia del Sanatorio Marítimo de Oza a la Casa de Socorro del Hospital, en cuyo centro ingresó en estado preagónico. El infeliz joven falleció dos horas más tarde en el Hospital municipal.

Sábado, 27 de febrero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | La Sociedad Filarmónica trae a Emil von Sauer

Con el segundo concierto de ayer, 26 de febrero de 1926, se despidió de nosotros el eminente músico Emil von Sauer. Sus dos exhibiciones dejarán grato recuerdo entre los coruñeses, ya que posee el concertista alemán el don de hacer sentir a las multitudes sus propios sentimientos musicales. Transmite porque siente y siente para transmitir. Este debe ser su lema, este es su poderoso secreto, el secreto que creó el aplastante nombre del veterano. En todo el transcurso del concierto no decayó ni un momento su técnica, la nitidez de sus escalas, la claridad en los pasajes que por el exceso de sonoridad es tan fácil abigarrarlos. Fueron el constante marchamo de su arte, la rúbrica en el aire de su genialidad.

Vayan con estas líneas nuestras más expresivas gracias a la Sociedad Filarmónica y nuestro entusiasta aplauso al virtuoso pianista.