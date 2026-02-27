Gustavo del Río | “O que lle aconteceu a Samuel Luiz cambiounos a forma de ver a vida”
Este viernes é a estrea de 'Riazor Ostia', que une de xeito simbólico os asasinatos de Pasolini e Samuel
A compañía teatral Os Náufragos Teatro está inmersa nas celebracións do seu 25 aniversario e, para a ocasión, vivirá este venres unha estrea especial. No marco do Ciclo Principal do teatro Rosalía de Castro hoxe disporase a primeira das dúas funcións de ‘Riazor Ostia’, unha obra dirixida por Gustavo del Río que une os asasinatos de Pier Paolo Pasolini e Samuel Luiz, pese aos 50 anos de diferencia que hai entre ambos.
Como naceu a idea desta obra?
Hai tempo xa. Estudando a figura de Pasolini, o que significou nese momento co tema da loita antifascista e un pouco co run-run que temos todas nós co auxe da extrema dereita e o que está pasando co tema dos asasinatos por Lgtbifobia... De repente foi como: ¿como podemos transformar esa figura de Pasolini e levala á actualidade? Porque é moi actual o discurso que ten e podíase ligar cos últimos casos que están pasando de asasinatos por discriminación e lgtbifobia.
E en que momento xorde a idea de ligar esta lembranza de Pasolini coa figura de Samuel Luiz?
Eu vivo na praza de Portugal, entón o que ten que ver con ese lugar, esa avenida de Buenos Aires, é o meu día a día. Aos que coñeciamos a Samuel impactounos moito ese día, foi moi importante para as nosas vidas, cambiounos moito a moitos de nós, a min en particular, con moitas formas de ver en que lugar estás na vida, a loita que hai que ter, o compromiso. Ese momento no que a Pasolini o matan na praia de Ostia ao grito de “maricón”, tamén polas súas crenzas, non só por ser homosexual, senón tamén polas súas crenzas políticas, pola reivindicación das súas películas... Pareceume que ese lugar de encontro era moi interesante, as dúas persoas asasinadas nunha praia, ou no paseo marítimo dunha praia, con moitas similitudes. Era a idea de xuntar todo nunha mesma lembranza, nunha mesma memoria.
Tamén é unha lembranza de que pasaron 50 anos e, aínda que melloraran moitas cousas, queda moito aínda por lograr.
Si (sorrí). Non desvelo moito, pero iso ten que ver moito co final da película, digo película porque en realidade é como si estivésemos nunha rodaxe, vemos cámaras focos... porque traballar a escena coa linguaxe cinematográfica era importante. A obra tamén é importante porque celebra eses 50 anos da morte de Pasolini, pero tamén os 25 de Os Náufragos Teatro, que ademais da estrea de ‘Riazor Ostia’ terá unha exposición en marzo na Casa Museo Casares Quiroga, cunha retrospectiva da compañía. Pero si, a obra é un pouco o que dis ti, esa parte da memoria. Hai unha frase na obra que di “a memoria dun é a memoria de todos”, por iso tamén esa referencia ao que está a pasar agora.
Ten que ser bonito poder estrear unha peza así nun teatro local como o Rosalía.
É unha marabilla. É un pouco a nosa casa, estreamos aquí sempre as pezas. O teatro é un referente nacional coa súa programación, coas compañías que acoden, cun TRC Danza moi activo e cun Ciclo Principal que ten as mellores compañías do país.
E foi moi complicado escoller quen estaría en escea?
Non, non foi complicado (sorrí). Foi un traballo moi medido. Incorpóranse Leonor San Gabriel e Pablo Federico, que se incorporan á compañía por primeira vez. Logo temos a Denis Gómez, que leva os 25 anos da compañía e é unha das persoas máis importantes deste camiño, e a Santiago Cuquejo, que levamos un tempo traballando xuntos.
Que espera do público?
Espero que se meta na proposta e entre en lugares de reflexión desde un mesmo ata o común. Ten que ser un lugar de comunidade, que salgamos falando e debatindo.