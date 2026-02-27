En estado grave dos de los afectados en el incendio del piso okupa de Os Mallos

Estado del número 16 de Pintor Germán Taibo Patricia G. Fraga

Dos personas están en estado grave tras el incendio originado el pasado miércoles en un piso okupado de la calle Pintor Germán Taibo, en Os Mallos. Según fuentes hospitalarias, ambos (un hombre y una mujer) se encuentran ingresados en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) con pronóstico "grave", a raíz de una intoxicación por inhalación de humo.

A este respecto, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, añadió que otras cinco personas, de las cuales tres son menores de edad, "han sido realojadas en otra vivienda".

El incendio de este miércoles, tal y como apuntaron los propios okupas, fue provocado. Un colchón que estaba de pie en el vestíbulo fue el origen de las llamas.

Cerca de una docena de personas resultaron afectadas por inhalación de humo y hubo que trasladar al hospital a varios vecinos, entre ellos una familia de siete miembros, uno de ellos un bebé.