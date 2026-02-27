El Puerto de A Coruña mejorará el alumbrado exterior de la explanada de operaciones del muelle de San Diego

Puerto Interior de A Coruña

La Autoridad Portuaria de A Coruña informa de que va a poner en marcha el cambio a tecnología LED del alumbrado exterior de la explanada de operaciones del muelle de San Diego. Se trata de cinco torres de alumbrado con proyectores de alta potencia. A día de hoy es la única explanada del Puerto Interior que aún no cuenta con sistema LED.

El organismo portuario ha licitado estas obras, con un presupuesto de casi 230.000 euros, que se desarrollarán en un plazo de tres meses. El proyecto cuenta con financiación procedente de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el ámbito de mejora de la sostenibilidad de los puertos.

Los trabajos incluyen el cambio del alumbrado a tecnología LED de los proyectores y la instalación de un sistema de supervisión, control y monitorización de la instalación de iluminación.

Además, se renovará completamente la instalación eléctrica asociada a la alimentación de las torres de alumbrado (cableado, cuadro de mando y cuadros secundarios). Con esta obra se espera obtener una reducción del orden del 50% del consumo eléctrico actual de la instalación de alumbrado del muelle.