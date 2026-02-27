Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Puerto de A Coruña mejorará el alumbrado exterior de la explanada de operaciones del muelle de San Diego

Ha sacado a concurso público estas obras, con un presupuesto de casi 230.000 euros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
27/02/2026 13:19
Puerto Interior de A Coruña
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Autoridad Portuaria de A Coruña informa de que va a poner en marcha el cambio a tecnología LED del alumbrado exterior de la explanada de operaciones del muelle de San Diego. Se trata de cinco torres de alumbrado con proyectores de alta potencia. A día de hoy es la única explanada del Puerto Interior que aún no cuenta con sistema LED.

El organismo portuario ha licitado estas obras, con un presupuesto de casi 230.000 euros, que se desarrollarán en un plazo de tres meses. El proyecto cuenta con financiación procedente de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el ámbito de mejora de la sostenibilidad de los puertos.

Instalaciones de Pérez Torres en Langosteira

Pérez Torres ampliará su presencia en Langosteira con 2,1 millones de euros

Más información

Los trabajos incluyen el cambio del alumbrado a tecnología LED de los proyectores y la instalación de un sistema de supervisión, control y monitorización de la instalación de iluminación. 

Además, se renovará completamente la instalación eléctrica asociada a la alimentación de las torres de alumbrado (cableado, cuadro de mando y cuadros secundarios). Con esta obra se espera obtener una reducción del orden del 50% del consumo eléctrico actual de la instalación de alumbrado del muelle.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Cortes de tráfico en A Coruña por la celebración del rally
Esther Durán
El ideal gallego

El programa Hogar de Corazones del Chuac, financiado por la Fundación María José Jove, alojó a más de 100 familias el año pasado
Redacción
El ideal gallego

Las obras de la avenida de Os Mallos terminarán en abril y se recuperará el aparcamiento en línea
Lara Fernández
El ideal gallego

El Puerto de A Coruña mejorará el alumbrado exterior de la explanada de operaciones del muelle de San Diego
Iván Aguiar