El programa Hogar de Corazones del Chuac, financiado por la Fundación María José Jove, alojó a más de 100 familias el año pasado

Hogar de corazones EC

La Fundación María José Jove financiará íntegramente, un año más, el programa “Hogar de Corazones” del CHUAC, un servicio de alojamiento gratuito creado en 2015 para familiares de pacientes de la Unidad de Cardiopatías Infantiles y que, desde 2024, también acoge a familias con personas -especialmente niños- ingresadas en otras unidades hospitalarias. El objetivo es ofrecerles un espacio de descanso y acompañamiento para que puedan centrarse exclusivamente en la salud de sus hijos y familiares.

El convenio ha sido renovado por la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el presidente del Patronato de la Fundación INIBIC y gerente del Área Sanitaria Integrada A Coruña–Cee, Luis Verde, y tiene como objetivo dar continuidad al trabajo realizado hasta ahora. Durante el año pasado, gracias a la iniciativa Hogar de Corazones se pudo dar alojo a 113 familias (alrededor de la mitad, procedentes de Pontevedra; repartiéndose el resto entre las otras tres provincias gallegas), con una estancia media de 10 días y una permanencia máxima de 57 días.

Con respecto al programa de Hogar de Corazones el número de procedimientos realizados en la Unidad de Cardiopatías Infantiles ascendió a 90, a los que hay que añadir las 12 gestantes con diagnóstico de cardiopatía fetal, y otras 2 mujeres a diferentes actuaciones hospitalarias. En relación con la edad de los pacientes, 15 fueron neonatos, 35 lactantes, 40 menores entre 5 y 15 años, dos mayores de 15 años y 12 embarazadas. En ambos casos, a estas cifras hay que sumar cerca de una decena de pacientes más que se corresponden con estancias relacionadas con los servicios de Neonatología, Unidad de Lesionados Medulares y del área de trasplantes de adultos en Cardiología.

Hogar de Corazones desempeña un papel fundamental al cubrir las necesidades de aquellas familias que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad al tener a un hijo hospitalizado fuera de su domicilio habitual. La valoración de las familias beneficiarias se realiza a través del Servicio de Trabajo Social del Hospital Materno Infantil de A Coruña, que facilita, además, apoyo psicosocial, orientación y gestión de recursos adaptados a sus necesidades.

Tanto para la Fundación María José Jove como para la Gerencia del Área Sanitaria Integrada A Coruña–Cee constituye una prioridad minimizar el impacto que la hospitalización produce en los niños y, por extensión, en sus familias.