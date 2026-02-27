Cuando la historia pisa A Coruña: Hispanitas conquista Calzados Yolanda, la zapatería más antigua de la ciudad

De izquierda a derecha, Javier Orduña Monteagudo, Yolanda Monteagudo y Lucía García Monteagudo, de Calzados Yolanda, y Rocío Chico de Guzmán y Carlos Chico de Guzmán, de Hispanitas Cedida

La emblemática firma coruñesa Calzados Yolanda celebró este jueves un evento exclusivo para presentar la nueva colección de Hispanitas, una de las marcas españolas de referencia del sector.

El encuentro, en su establecimiento de la calle de Teresa Herrera, contó con la presencia del director de la firma, Carlos Chico de Guzmán, y de la responsable de diseño, Rocío Chico de Guzmán, quienes acompañaron al equipo de Calzados Yolanda en la presentación compartiendo de primera mano la filosofía y el proceso creativo de la marca.

"Estoy muy emocionado. Cuando Yolanda me lo dijo acepté encantado. Son muchos años los que tenemos de relación comercial y de amistad. Me apetece mucho estar aquí presente", señaló Carlos Chico de Guzmán durante el evento.

En él, un grupo seleccionado de clientas habituales de sus tiendas pudo descubrir los modelos clave de la temporada, conocer los detalles de sus materiales y experimentar su comodidad para quienes deseen probárselos.

Durante el evento, presentando por la actriz y presentadora Estíbaliz Veiga, y en el que sabor llegó de la mano de Cambalache y Panadería Lorbé, se puso en valor la filosofía compartida por ambas marcas: "apostar por un calzado que combine diseño actual, funcionalidad y bienestar, ofreciendo soluciones reales para el día a día sin renunciar al estilo".

"Son 35 años los que llevo vendiendo zapatos aquí y siempre ha sido una plaza en la que Hispanitas siempre ha sido muy bien aceptada. Vengo del hotel caminando y tengo la deformación profesional de mirar a los pies y te puedo garantizar que vi varios Hispanitas pisando el maravilloso suelo de A Coruña", comentaba entre risas Chico de Guzmán.

Calzados Yolanda es la zapatería más antigua de A Coruña, gestionada actualmente por la segunda y tercera generación de la familia Monteagudo. La tienda es uno de los comercios más emblemáticos de la ciudad ya que son los encargados de calzar a diferentes generaciones de coruñeses.

Establecidos inicialmente en el 131 de Avenida de Oza han ampliado su negocio hasta llegar a los ocho establecimientos que posee actualmente: Oza, 120; Oza, 131; calle Barcelona, 25; avenida de Os Mallos, 25; Rúa Nueva, 23; Teresa Herrera, 3; Centro Comercial Cuatro Caminos y Villa de Cee, 20.