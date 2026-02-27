Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Cortes de tráfico en A Coruña por la celebración del rally

Esther Durán
27/02/2026 13:50
Rally en la ciudad de A Coruña
La celebración de la trigésima edición del Rally de A Coruña obligará al Ayuntamiento a modificar el tráfico en la ciudad este viernes. Y es que la prueba cuenta en su primera jornada, este 27 de febrero, con un recorrido urbano a partir de las 20.00 horas por la zona del Castillo de San Antón y el Dique de Abrigo.

Un problema de salud obliga a parar a Víctor Senra

De este modo, se cortará al tráfico el Paseo Marítimo en sentido hacia el castillo, desde el desvío hacia Julio Portela Ceballos. También se cortará el Paseo de O Parrote a la altura del Abente y Lago con desvío hacia la Maestranza. Por último, la circulación estará prohibida a la salida del tritúnel hacia Ánimas, con desvío hacia la zona del cuartes de As Atochas.

