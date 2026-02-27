Cortes de tráfico en A Coruña por la celebración del rally

Rally en la ciudad de A Coruña

La celebración de la trigésima edición del Rally de A Coruña obligará al Ayuntamiento a modificar el tráfico en la ciudad este viernes. Y es que la prueba cuenta en su primera jornada, este 27 de febrero, con un recorrido urbano a partir de las 20.00 horas por la zona del Castillo de San Antón y el Dique de Abrigo.

De este modo, se cortará al tráfico el Paseo Marítimo en sentido hacia el castillo, desde el desvío hacia Julio Portela Ceballos. También se cortará el Paseo de O Parrote a la altura del Abente y Lago con desvío hacia la Maestranza. Por último, la circulación estará prohibida a la salida del tritúnel hacia Ánimas, con desvío hacia la zona del cuartes de As Atochas.